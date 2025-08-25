Tavars: preses brīvība nav luksuss - tā ir valsts drošība
"Apvienotā saraksta" politiķis Edgars Tavars savā ierakstā vietnē “X” uzsvēris, ka preses brīvība nav luksuss, bet gan valsts drošības jautājums. Viņš kritizējis ieceri palielināt piegādes tarifus reģionālajiem medijiem, norādot, ka tas vājinātu demokrātiskos procesus un atņemtu sabiedrībai iespēju reģionos saņemt objektīvu un uzticamu informāciju.
Pēc Tavarа teiktā, šāda politika nozīmētu “ziņu tuksnešus”, mazāku sabiedrības saliedētību un lielāku dezinformācijas ietekmi. "Apvienotais saraksts" sola nepieļaut šādu scenāriju un jau tuvākajā laikā vērsīsies pie atbildīgajām ministrijām, gatavos priekšlikumus valsts budžetā un sadarbošoties ar Latvijas Preses izdevēju asociāciju un mediju organizācijām.
Diskusiju aktualizējis valsts uzņēmuma “Latvijas Pasts” plāns palielināt tarifus drukātās preses piegādei, kas īpaši skartu reģionālos laikrakstus. Pret šo ieceri asi iestājusies Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS), aicinot rast risinājumu, lai laikrakstiem reģionos nebūtu jāpārtrauc darbs. Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa uzsvērusi, ka preses pieejamības samazināšana apdraud ne tikai mediju pastāvēšanu, bet arī Latvijas iekšējo drošību, īpaši austrumu pierobežā.
Arī Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs saņēmis Latvijas Preses izdevēju asociācijas vēstuli, kurā pausta neapmierinātība ar tarifu paaugstināšanas plāniem. Prezidenta kanceleja atzinusi, ka svarīgi nodrošināt racionāli pamatotu un samērīgu tarifu pieaugumu, saglabājot pieejamu informatīvo telpu.
Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) vietnē “X” norādījusi, ka viņai būtiski, lai reģionālā prese būtu pieejama sabiedrībai, un jau 26. augustā paredzēta tikšanās ar Latvijas Reģionālo mediju asociāciju.
Savukārt jaunākā informācija liecina, ka pēc ZZS iniciatīvas sadarbības padomes sēdē panākta vienošanās par drukātās preses piegādes nodrošināšanu, turpmākos trīs gadus nepaaugstinot pasta tarifus.