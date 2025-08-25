ZZS aicina rast risinājumu drukātās preses piegādes nodrošināšanai, īpaši reģionos
Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) aicina rast risinājumu drukātās preses piegādes nodrošināšanai, īpaši reģionos, nākamgad vēl būtiskāk nepaaugstinot pasta noteiktos tarifus.
"Mēs nedrīkstam pieļaut situāciju, ka būtisku tarifu kāpuma dēļ reģionālie laikraksti spiesti pārtraukt darbu. Tas apdraud ne tikai mediju pastāvēšanu, bet arī Latvijas iekšējo drošību, īpaši kvalitatīvas informācijas pieejamību Latvijas austrumu pierobežā. Uzskatu, ka universālā pakalpojuma nodrošināšanai jāmeklē risinājumi kapitālsabiedrības ietvaros, nevis jāuzliek papildu maksājumi iedzīvotājiem," akcentē Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa.
Par preses piegādes tarifu pieaugumu un tā ietekmi uz Latvijas informatīvo telpu ZZS aicina diskutēt pirmdienas, 25.augusta, sadarbības padomes sēdē.
Latvijas Preses izdevēju asociācija (LPIA), kas pārstāv vairāk nekā 90% no visiem preses nozares dalībniekiem, ir izteikusi kategorisku iebildumu pret nesen VAS "Latvijas Pasts" sagatavoto preses piegādes tarifu paaugstinājuma plānu.
Saskaņā ar preses izdevēju rīcībā esošo informāciju, piedāvātās izmaiņas paredz faktisko piegādes tarifu pieaugumu izdevējiem vidēji par 30%, bet dažos segmentos - īpaši reģionālajai presei ar mazāku svaru - pat virs 70%. Tādējādi kopējais preses piegādes tarifs 2 gadu laikā tiktu paaugstināts par 50 - 100%.
Šāds sadārdzinājums ir ne tikai ekonomiski nepamatots un neproporcionāls izmaksu kāpumam tautsaimniecībā, bet arī tiešs drauds nacionālajai drošībai un informatīvās telpas daudzveidībai Latvijā, paudusi LPIA un tam piekrīt arī ZZS.
Jau šobrīd drukātās preses nozare saskaras ar tirāžu kritumu, reklāmas ienākumu samazināšanos un pieaugošiem ražošanas izdevumiem. Šādos apstākļos būtisks tarifu kāpums daudziem neatkarīgiem reģionālajiem laikrakstiem būs kritisks un var likt izbeigt darbību.
Ikgadējie līgumi nākamajam gadam "Latvijas Pastam" ar preses izdevējiem ir jānoslēdz vēlākais līdz augusta beigām, jo nākamā gada abonēšanas kampaņa tiek uzsākta septembra beigās. Pagaidām izdevējiem vēl precīzi nav zināmi 2026.gada pasta piegādes tarifi, un tas izdevējus pakļauj nevajadzīgam riskam.
ZZS uzskata, ka preses izdevējdarbība - it īpaši reģionālā - nav tikai komercdarbība, bet arī Latvijas demokrātijas, sabiedrības saliedētības un valsts drošības sastāvdaļa. Laikā, kad informatīvo telpu apdraud ārēja ietekme un dezinformācija, valstij būtu jānodrošina pasta pakalpojuma sniegšanu iedzīvotājiem par pieņemamu cenu.