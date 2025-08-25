Evika Siliņa: "Man ir svarīgi, ka reģionālā prese ir pieejama mūsu sabiedrībai"
Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) vietnē "X" norādījusi, ka viņai ir svarīgi, ka reģionālā prese ir pieejama sabiedrībai. Situāciju otrdien, 26.augustā, plānots pārrunāt ar Latvijas Reģionālo mediju asociāciju.
Premjere arī sagaida no Satiksmes ministrijas risinājumu, kas paredz preses izplatīšanu atbalstīt prioritāri tikai valsts valodā.
Viedokli par šo nupat pauda arī Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs un Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa. Kā vēstīts, nākamajā gadā atkal plānots palielināt "Latvijas pasts" universālā pasta pakalpojuma (UPP) tarifus, aģentūru LETA informēja "Latvijas pasta" pārstāvji. Plānots, ka tas stāsies spēkā 1.janvārī.
Paredzēts, ka iedzīvotāju pieprasītākā pakalpojuma - iekšzemes vienkāršās vēstules svarā līdz 20 gramiem - nosūtīšanas cena Latvijā palielināsies par 2,2% no 2,30 eiro līdz 2,35 eiro.
Ierakstīta iekšzemes pasta pakas sūtījuma svarā līdz vienam kilogramam nosūtīšanas cena palielināsies par 2,8% jeb no 6,82 līdz 7,01 eiro, bet par katru nākamo kilogramu būs jāmaksā 1,25 eiro, savukārt apdrošināta iekšzemes pasta pakas sūtījuma svarā līdz vienam kilogramam nosūtīšanas cena palielināsies par 22,1% jeb no 6,87 eiro līdz 8,39 eiro, kā arī par katru nākamo kilogramu būs jāmaksā 1,25 eiro.
Vienlaikus šogad pirmajā pusgadā, salīdzinot ar 2024.gada pirmo pusgadu, par 13,5% samazinājies drukātas preses izdevumu skaits, tādēļ patlaban iesniegtais tarifu projekts paredz vienas preses vienības piegādes izmaksu pieaugumu par 15% jeb no 0,8 eiro līdz 0,93 eiro, liecina tarifu projekts.
LETA jau ziņoja, ka vienkāršas iekšzemes vēstules svarā līdz 20 gramiem nosūtīšanas maksa no šā gada 1.janvāra pieauga par 39,4% jeb no 1,65 eiro līdz 2,3 eiro bez PVN. Vienlaikus ierakstītas iekšzemes vēstules svarā līdz 20 gramiem nosūtīšana no šī gada maksā 4,35 eiro, bet apdrošinātas iekšzemes vēstules svarā līdz 20 gramiem nosūtīšana - 4,5 eiro.