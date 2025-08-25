Valsts prezidents aicina “Latvijas Pastu” un nozari pārskatīt preses piegādes tarifus
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs ir saņēmis biedrības "Latvijas Preses izdevēju asociācija" vēstuli, kurā pausta neapmierinātību ar valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts” sagatavoto preses izdevumu piegādes tarifu projektu un aicina atbildīgās institūcijas rast risinājumu.
Valsts prezidenta kanceleja informē, ka ir saņēmusi vēstuli, kas adresēta Valsts prezidentam un kurā pausta neapmierinātība ar valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts” sagatavoto preses izdevumu piegādes tarifu projektu.
“Kanceleja pateicas par aktualizēto jautājumu un aktīvo pozīciju, sniedzot informāciju Valsts prezidenta institūcijai. Kanceleja izprot nepieciešamību sabalansēt daudzveidīgas informatīvās telpas saglabāšanu, kā arī piekrīt, ka ir jānodrošina racionāli pamatots un samērīgs tarifu pieauguma piedāvājums,” pausts atbildes vēstulē.
Kanceleja aicina atbildīgo nozares ministriju un valsts akciju sabiedrību “Latvijas Pasts” izvērtēt iespēju pārskatīt piedāvājumu par preses izdevumu piegādes tarifiem 2026. gadam atbilstoši valsts budžeta iespējām.
Latvijas Preses izdevēju asociācija (LPIA), kas pārstāv vairāk nekā 90% no visiem preses nozares dalībniekiem, ir izteikusi kategorisku iebildumu pret nesen VAS "Latvijas Pasts" sagatavoto preses piegādes tarifu paaugstinājuma plānu.
Saskaņā ar preses izdevēju rīcībā esošo informāciju, piedāvātās izmaiņas paredz faktisko piegādes tarifu pieaugumu izdevējiem vidēji par 30%, bet dažos segmentos - īpaši reģionālajai presei ar mazāku svaru - pat virs 70%. Tādējādi kopējais preses piegādes tarifs 2 gadu laikā tiktu paaugstināts par 50 - 100%.