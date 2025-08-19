Krievijas radītie satelītnavigācijas signālu traucējumi Latvijā varētu ietekmēt arī mobilos sakarus
SIA “Elektroniskie sakari” brīdina, ka Krievijas radītie satelītnavigācijas signālu traucējumi nākotnē aizvien biežāk traucēs ne tikai lidmašīnu darbību, bet arī varētu ietekmēt mobilo sakaru un dronu darbību Latvijā, "Latvijas Televīzijai" uzsver uzņēmums.
Pastāv vairākas tīmekļa vietnes, kurās novērtēti satelītnavigācijas signālu traucējumi konkrētās vietās un laikos, un Baltijas valstu teritorijas regulāri nonāk šajā "sarkanajā zonā". Kā norāda AS "Latvijas Gaisa satiksme" (LGS) valdes loceklis Aivars Pūcītis, "12. augustā diezgan ievērojami [pārklāta] bija visa [Latvijas] rietumu puse".
Izkropļotie GPS signāli Latvijas teritorijā ik dienu ietekmē līdz 10 pilotu darbību. "Ļoti labi varat redzēt tai pašā "fligthradar" displejā, ka lidmašīnas mētājas no vienas puses uz otru pusi. Tas ir rezultāts tam, ka ir kropļots šis GPS signāls," norāda Pūcītis. Tomēr viņš uzsver, ka lielus drošības riskus tas nerada, jo piloti pārslēdzas uz citām navigācijas ierīcēm.
Uzņēmums "Elektroniskie sakari" tikmēr uzsver, ka GPS signālu slāpēšana kļūst tikai spēcīgāka. "Ja līdz šim šos signālus varēja uztver tikai gaisa telpā, kas ir nosacīti no 100–150 metriem un uz augšu, tad tā situācija kļūst aizvien sliktāka," uzsver uzņēmuma Radiomonitoringa un kontroles nodaļas vadītājs Lauris Labanovskis.
Viņš arī norāda, ka šādā veidā Krievija var traucēt dronu un mobilo sakaru darbību, un valstij esot savlaicīgi jādomā pie šīs problēmas novēršanas. "Pastāv zināma mēra risks, ka sakari šīs problēmas dēļ īslaicīgi varētu tikt traucēti . (..) Šobrīd tas [vēl] nav [noticis], cik man zināms. Bet es vēlētos uzsvērt, ka ir savlaicīgi jādomā par risinājumiem," norāda Labanovskis.
Krievija GPS signālus Baltijas valstīs bloķē no Kaļiņingradas
Jauns.lv jau jūlija sākumā ziņoja, ka ir atrasta vieta, no kurienes Krievija slāpē GPS signālus virs Baltijas. To izdevies atklāt Polijas pētniekiem, kas apkopojuši detalizētu informāciju par Krievijas GPS signāla apspiešanas operācijām Baltijas jūrā, kas sākušās kopš Krievijas uzbrukuma Ukrainai, atsaucoties uz "Defence News", ziņo "The Insider".
Starptautiskā pētnieku komanda Jaroslava Cideiko vadībā no Gdaņskas Jūras universitātes uzstādījusi vairākas monitoringa stacijas Gdaņskas līča apkaimē traucējumu izsekošanai un to avota noteikšanai. Šā gada pavasarī veiktās triangulācijas rezultāti norāda uz diviem piekrastes objektiem Krievijas Kaļiņingradā ar aptuveni viena kilometra precizitāti. Abas atrodas zināmo radioelektroniskās cīņas vienību un militāro antenu kompleksu tiešā tuvumā.
Signāli nāca no Okuņevas antenu kompleksa rajona Kaļiņingradas centrālajā piekrastē - vietas, kur dislocējas radioelektroniskās cīņas vienības. 2018. gada satelītattēlos šeit redzama GT-01 "Murmansk-BN" sistēma - kravas automašīnu komplekss ar jaudīgām 32 metru antenām.
Igaunija, Lietuva, Latvija, Zviedrija un Vācija oficiāli pasludinājušas GNSS traucējumus par Krievijas hibrīdkara formu. Igaunijas aizsardzības spēku komandieris Martins Herems paziņojis, ka Krievija to dara, gatavojoties karam ar Baltijas valstīm. Tomēr, kā norāda "Defence News", ne visi piekrīt šai interpretācijai - daži pētnieki uzskata, ka traucējumi NATO kaimiņvalstīs varētu būt militāro objektu aizsardzības blakne, nevis mērķtiecīga rīcība. Problēmas risināšanai vairākas valstis izstrādā alternatīvas sauszemes navigācijas sistēmas, ieskaitot "R-Mode Baltic" projektu, kuru paredzēts palaist līdz 2026. gadam, raksta "Postimees.ee".