Pretīga smaka un fekālijas relaksācijas centrā, Bauskas “spridzinātāji” un reidi Ādažos: kriminālā province
Kāda ģimene bija tikusi pie “veldzējošas” dāvanu kartes ūdens relaksācijas centrā Jēkabpilī, bet labsajūtas vietā tai nācās sastapties ar netīrību, pretīgu smaku un pat grauzēju fekālijām. Tā spa centra apmeklējums izvērtās par viesošanās ekstremālā šausmu mājā. Savukārt trim igauņiem ceļojums uz Vidzemi pēc “bezmaksas” alkohola beidzās aiz restēm Latvijas policijas iecirknī.
Nelāgi gājis arī kādam Bauskas tīnim, kurš pirms pusnakts pilsētniekus trobelējis ar petaržu spridzināšanu. Savukārt Ikšķiles pusaudžiem prieku sagandē skeitparks, kuram ik palaikam apkārt tiek apvilkta sarkana norobežojoša lenta. Aktīvi bijuši Ādažu novada pašvaldības policisti, kuri ik pēc pāris dienām publicē atskaites par saviem reidiem, ķerot maluzvejniekus un meža postītājus, kā arī modinot parkā aizmigušos saulesbrāļus.
Jēkabpils ūdens relaksācijas centrā – urīna smaka, grauzēju fekālijas un citas “ekstras”
Smakojošais, netīrais un sapelējušais spa centrs “Citrus” Jēkabpilī
Kāda apmeklētāja, kura šajās dienās apmeklēja “ūdens relaksācijas centru” (tā to dēvē tā saimnieki) spa hotel “Citrus” ar tur ieraudzīto un piedzīvoto dalījusies sociālajā tīklā “Facebook”, lai citus labticīgos atpūtas un ūdensprieku cienītājus turētu pa gabalu no “Citrus”. Viņa tikusi pie dāvanu kartes šī centra apmeklējumam un atpūtas vietā piedzīvoja vārdiem neaprakstāmu šoku:
“Kad ieradāmies, pirmais sarkanais karogs bija tas, ka stāvvietā bijām vienīgā mašīna. Pati “viesnīca” no ārpuses izskatījās diezgan atbaidoši, es pat teiktu - pamesta. Sameklējam ieeju, gājām iekšā. Mūs neviens reģistratūrā nesagaidīja. Domājām, tūlīt kuru katru brīdi kāds ieradīsies, bet paiet piecas minūtes, tad desmit… Nevarējuši nevienu sagaidīt, zvanījām uz internetā norādīto numuru, kur pacēla kāda jauna meitene, sakot, ka tūlīt būs. Kad viņa ieradās, noskenēja dāvanu karti, parādīja ģērbtuves virzienu un piebilda, ka mūsu rīcībā ir divas stundas, un varam iet, izmantot visu, ko redzēsim,” raksta Liene Hermane un turpina:
“Tad nu sākās mūsu piedzīvojums! Iegāju sieviešu ģērbtuvē un pilnīgi sastingu, jo telpa bija auksta, apveltīta ar nepatīkamu aromātu, ko nav īsti iespējams aprakstīt vārdiem. Flīžu grīda bija redzami netīra, aplipusi ar matiem un putekļiem, bija arī gumijas paklājiņš, lai būtu vieglāk nostāvēt uz slapjās grīdas, bet tas bija redzami sapuvis. Tālāk sekoja dušas… netīras, dzeltena, netīrumiem pilna grīda, viss smirdēja! Bija tiešām bail iet tālāk, bet nu, ja jau tik tālu esam tikuši, grēks būtu neaplūkot arī pārējās telpas.
"Citrus" "relaksējošā" tvaika pirts:
Nākamā telpa bija galvenā un laikam arī vienīgā, kas mums bija pieejama. Tur atradās viens parastais baseins, džakuzi un aukstais baseins. Lielais baseins vispār nebija kustināts (vismaz tā izskatījās), jo uz baseina virsmas bija redzama minimāla netīrumu kārta. Džakuzi ūdens bija vēss, dzeltens un redzami smilšains, aukstajā baseinā negājām, taču arī tas neizskatījās tīrs. Visur ūdens bija vēss. No sienām bija nokritis apmetums gandrīz visur, kur skaties. Nezinu, kāpēc tādā telpā vajadzīgi spoguļi, bet nu pat tie bija ļoti netīri. Viss bija netīrs!
Domājām, ka ar pirtīm būs labāk, bet - nekā. Solītā 90 grādu pirtī bija labi ja 50 grādi un tur arī bija sajūta, ka tā nav mazgāta vispār, taču otra pirts, laikam “tvaiku”, vispār - visa durvju aile ar pelējumu. Atverot durvis, pārņem tvaika un urīna smakas mākonis. Ilgāk par divām sekundēm nebija iespējams iekšā pastāvēt. Urīna smaka bija nenormāla!
Netīrība spa centrā “Citrus”:
Šim “spa” virs baseina bija vēl viens stāvs, kur, lai tiktu augšā, jākāpj pa sarūsējušām metāla kāpnēm, kur noteikti var saķert kādu infekciju, lai tikai augšā pasēdētu uz pieciem noliktajiem krēsliem, taču kronis visam bija otrā stāva grīda, kas bija noklāta ar grauzēju fekālijām. PRETĪGI, NEHIGĒNISKI, vienkārši bez komentāriem. Pēc šīs apskates ātri vien pametām šo izklaides centru un devāmies mājās. Pie izejas meitene runāja pa telefonu ar nākamajiem potenciālajiem apmeklētājiem.”
Ar spa dāvanu karti “aplaimotā” sieviete par redzēto sociālajos tīklos ne tikai ievietojusi video un foto, bet arī pasūdzējusies Veselības inspekcijai, cerot, ka šī vieta tiks savesta kārtībā vai aiztaisīta ciet, jo tāda, kāda tā ir šobrīd, pavisam noteikti nav droša apmeklētājiem! Te jāpiebilst, ka situāciju ap “Citrus” pagājušā gada sākumā plaši aprakstīja Jēkabpils plašsaziņas līdzekļi. Pērna gada nogalē Jēkabpils novada pašvaldība apsvēra iespēju savā īpašumā no SIA “Reāls” iegādāties “Citrus SPA” kompleksu, kurā ietilpst arī šobrīd slēgtais peldbaseins (tas darbību pārtrauca kovidpandēmijas laikā un tā arī finansiālu apsvērumu dēļ darbību nav atjaunojis). Novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis skaidroja: “Tas, kas biedē par “Citrus SPA”, ir piebraukšana, stāvvietas, kas tur būtu jāveido, arī remonta izmaksas, kas būtu jāieliek tajā visā iekšā, plus vēl nopirkšanas izmaksas.” Tā nu vietvara no darījuma atteicās, bet Jēkabpils puses cilvēki palikuši bez peldbaseina, kur agrāk norisinājās peldēšanas apmācības skolēniem, treniņi un citas nodarbības. Lai baudītu peldēšanas prieku, jēkabpiliešiem nu nākas doties uz Līvānu vai Ilūkstes peldbaseinu.
Bojāts Ikšķiles skeitparks
Jau šī gada martā “Kriminālā province” rakstīja, ka Ogres novada pašvaldība, ka drošības apsvērumu dēļ uz rekonstrukcijas laiku slēdza skeitparku Ikšķilē, jo tā lietošana kļuva bīstama – tā konstrukcijas jau bija savu laiku nokalpojušas un sākās tā rekonstrukcija. Tomēr Ogres novada pašvaldības policija ar novērošanas kameru palīdzību toreiz konstatēja, ka jaunieši skeitparka norobežojumu neuzskata par šķērsli un turpināja pa to skeitot.
Pavasarī vietvara arī pirms pieciem gadiem atklāto skeitparku arī piefrišināja, bet ne uz ilgu laiku. Pagājušās nedēļas nogalē Ogres novada pašvaldība atkal ziņoja: “Ikšķiles skeitparks šobrīd ir īslaicīgi slēgts bojājumu novēršanas dēļ. Darbi tiks veikti pēc iespējas ātrāk, un par atvēršanu informēsim. Aicinām būt saprotošiem un pateicamies par pacietību!”
Bauskā tīņi spridzina petardes: pret vainīgo uzsākti trīs administratīvie protesti
Valsts policija 19. augustā īsi pirms pusnakts saņēma informāciju, ka Bauskas centrā, Slimnīcas ielā jaunieši spridzina petardes. Policisti ne notikuma vietā, ne tuvējo namu pagalmos nevienu jaunieti nesastapa. Tomēr vēlāk, atkārtoti apsekojot apkārtni, sastapa vienu 14 gadus vecu tīni, kurš atzinās, ka ir spridzinājis petardes. Tagad gan viņam, gan viņa mātei ir lieli kreņķi, jo pret jaunieti ir uzsākti trīs administratīvo pārkāpumu procesi, bet pret viņa mammu viens administratīvā pārkāpuma process - par bērnu aprūpes pienākumu nepildīšanu.
Četrpadsmitgadīgo jaunieti, kurš atzinās, ka ir nodarbojies ar pirotehnikas trikiem, likumsargi nogādāja dzīvesvietā pie mātes un pie reizes sastādīja arī vairākus protokolus. Pret jaunieti uzsākti trīs administratīvo pārkāpumu procesi – par agresīvu pret citu personu vērstu uzvedību, kas traucē mieru un izpaužas kā: mantisko interešu apdraudējums, ja ir bijis pamats baidīties, ka šie draudi var tikt īstenoti, par sabiedriskās kārtības traucēšanu, pārkāpjot vispārpieņemtās uzvedības normas un traucējot personas mieru, iestādes, komersanta vai citas institūcijas darbu vai apdraudot savu vai citu personu drošību un par bērna, kurš nav sasniedzis 16 gadu vecumu, atrašanos publiskā vietā nakts laikā bez pilngadīgas personas, kura atbildīga par bērna uzraudzību. Savukārt pret zēna mammu uzsākts administratīvā pārkāpuma process par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu.
Minētais jaunietis jau vairākkārt bija nonācis policijas redzeslokā par dažādām huligāniskām darbībām un par savu vienaudžu fizisku aizskaršanu. Valsts policija iepriekš ir veikusi dažādas preventīvas darbības ar viņu un ģimeni, kā arī informācija tika nodota sociālajam dienestam, lai sniedz atbalstu ģimenei un izstrādā uzvedības sociālās korekcijas programmu, paredzot tajā Valsts policijas līdzdalību, Jauns.lv informēja policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Madara Šeršņova.
Visi iepriekš esošie administratīvo pārkāpumu procesi likumā noteiktajā kārtībā pārsūtīti pašvaldības administratīvajai komisijai lēmuma pieņemšanai un jautājuma izlemšanai par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajam, lai sasniegtu sabiedrības interesēm atbilstošas vērtību orientācijas veidošanos un nostiprināšanos bērnā un viņu atturētu no atkārtotu pretlikumīgu darbību veikšanas. Tāpat arī šajā gadījumā informācija tiks apkopota un nodota sociālajam dienestam un bāriņtiesai.
No Baltezera izvelk 30 metrus garu maluzvejnieku tīklu
Ādažu novada pašvaldības policija informē, ka tā laivas patruļas laikā Mazajā Baltezerā atrada un no ūdens izcēla 30 metrus garu maluzvejnieku izliktu tīklu: “Šajā reizē zivis tīklā nebija. Lieki piebilst, ka tīkla izmantošana zivju ieguvei ir AIZLIEGTA. Ādažu novada pašvaldības policija turpinās veikt ūdenstilpju apsekošanu, lai aizsargātu zivju resursus, kā arī uzraudzītu publisko ūdeņu izmantošanas kārtību.”
Tāpat Ādažu novada pašvaldības policija sociālajā tīklā “Facebook” publicējusi arī vairākus citus foto no saviem reidiem, kurus aplūko fotogalerijā:
Ādažu novada pašvaldības policijas reidi: parkos dzērāji; ezeros maluzvejnieki
* “Salīdzinoši bieži policijas darbiniekiem nākas saskarties ar personām, kuras miega baudīšanai izvēlējušās sabiedriskas vietas. Pārsvarā personas ir alkohola reibumā, taču iespējams, ka palicis slikti un nepieciešama palīdzība. Neesi vienaldzīgs un ziņo, ja pamani kādu, kurš par savu guļvietu izvēlējies soliņu, zālāju, pieturu, nevis savu mājās esošo gultu!”
* “Sadarbībā ar Valsts vides dienesta vecākajiem inspektoriem tika rīkots reids Carnikavas ūdenstilpēs – Rīgas jūras līča piekrastē, Gaujā un Dzirnezerā. Gaujā apsekoti nēģu rūpnieciskās zvejas murdi. Tika pārbaudīti makšķernieki un to lomā paturētās zivis.”
* “Esi uzmanīgs, ja vēlies iebraukt mežā ar transportlīdzekli. Mežā drīkst pārvietoties tikai pa ceļiem un dabiskām brauktuvēm, pretējā gadījumā var nākties šķirties līdz pat 140 eiro. Dabas parka “Piejūra” teritorijā aizliegts pārvietoties (arī apstāties un stāvēt) ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem. Sods par pārkāpumu var sasniegt 350 eiro.”
Igauņi Vidzemē dodas alkohola sirojumos, bet nokļūst aiz restēm
Esam pieraduši, ka mūsu ziemeļu kaimiņi bieži ir iecienījuši Latvijas alkohola tirdzniecības vietas, jo pie mums viena otra grādīgās dziras pudele ir lētāka nekā Igaunijā. Bet daži “lēnīgie” igauņi domājās esam visai apķērīgi un uzskata, ka šņabis Latvijas veikalos ir gluži par velti. Tomēr Latvijas likumsargi, izrādījušies veiklāki par igauņiem, viņus notvēruši un likuši viņiem savas domas pārdomāt aiz restēm. Valsts policija informē:
“13. augustā Valmieras novada Vaidavas pagastā no kāda veikala telpām divi vīrieši nozaga alkoholiskos dzērienus 211,31 eiro vērtībā. Skaidrojot notikušā apstākļus, Valsts policijas Rietumvidzemes iecirkņa amatpersonas noskaidroja, ka iespējamās vainīgās personas iekāpa “Audi A4” automašīnā un devās uz Cēsu pusi. Likumsargi, veicot izmeklēšanas darbības, 14. augustā aizturēja 2006., 1997. un 1984. gadā dzimušos Igaunijas pilsoņus un ievietoja viņus īslaicīgās aizturēšanas vietā.
Izmeklēšanas gaitā noskaidrots, ka aizturētie igauņi ir saistīti ar vēl citām zādzībām Cēsīs, Valmierā, Salacgrīvā un Saulkrastos, kas arī pastrādātas veikalos, kā arī degvielas uzpildes stacijā.
Valsts policijas Rietumvidzemes Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas šīs nedēļas pirmdienā lūdza tiesai piemērot 1997. un 1984. gadā dzimušajiem vīriešiem drošības līdzekli, kas saistīts ar brīvības atņemšanu. Tiesa apmierināja lūgumu un abiem Igaunijas pilsoņiem piemēroja drošības līdzekli – apcietinājumu.
Pret personām uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 180. panta pirmās daļas par zādzību, krāpšanu vai piesavināšanos nelielā apmērā. Par šādu noziedzīgu nodarījumu paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.