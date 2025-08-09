Smiltenes monstrozā ezera laipa, pērkons iedarbina signalizāciju Gulbenē, atkritumu meža taka Līvānos: kriminālā province
Smiltenē plašu daļas sabiedrības saūstumu izraisījusi Klievezera peldētavā uzstādītā laipa. Tā vietā, lai viss būtu skaisti un smuki, iznācis gluži pretējais. Savukārt Gulbenē jūlija pēdējā dienā pērkona grāvieni iedarbināja bērnudārza signalizāciju, kas tuvējās apkārtnes pilsētniekiem neļāva gulēt visu nakti.
Savukārt Jēkabpils pilsētas “mundieri” nespodrina karuselis, kas pirms 13 gadiem uzstādīts vietā, kur Kurzemes hercogs pirms 455 gadiem pasludināja Jēkabpils pilsētas nodibināšanu. Toties līvāniešiem godu nerada atsevišķi indivīdi – “kārtības un vides uzlabotāji”, kuri pēc veiktajiem mājokļu remontiem par mēslaini padarījuši apkārtnes mežus.
Smiltenē sašutuma vētru izraisa ezera laipa
Diskusiju vētru sociālajos tīklos izraisījusi Smiltenes Klievezera publiskajā peldvietā atjaunotā atpūtas vieta jeb laipa, ko par savu finansējumu, ierīkojuši “Latvijas valsts meži”. Daļa smilteniešu uzskata, ka jaunā laipa ir par augstu – ja kādam, piemēram, pusaudžiem vai jauniešiem, rodas kārdinājums no tās koka konstrukcijām ielēkt pie krasta seklajā ezerā, tad pastāv liels traumatisma risks.
Smiltenes novada pašvaldība vēsta: “Esam saņēmuši ziņas no iedzīvotājiem, kuri pauž satraukumu par bērnu neapdomīgu un pārgalvīgu rīcību, atpūšoties Smiltenē pie Klievezera. Lai vasaras brīvlaiks paliktu atmiņā ar patīkamiem notikumiem, nevis nelaimes gadījumiem, Smiltenes novada Pašvaldības policija aicina vecākus īpaši aktualizēt drošības jautājumus pie ūdens (lai bērni un jaunieši no laipas koka margām nelec seklajā ūdenī – Red.).
Peldēšanās sezonā gan bērniem, gan pieaugušajiem ir jāievēro drošības noteikumi ūdens tuvumā. Sevišķi svarīgi – nekad neatstāt bērnus bez uzraudzības, atrodoties pie ūdens tilpnēm. Pat īss brīdis bez pieaugušā klātbūtnes var radīt dzīvībai bīstamu situāciju. Prakse rāda, ka nav iespējams paredzēt visus iespējamos riskus, taču lielākā daļa nelaimju notiek tieši tad, kad bērni paliek bez pieskatīšanas. Tāpēc vecāku loma ir izšķiroša – gan izglītojot bērnus par drošību, gan esot klāt, kad viņi atrodas ūdens tuvumā.”
Par “nelaimīgo” Klievezera laipu “Facebook” izteikušies desmitiem smilteniešu. Lūk, daži viņu viedokļi:
Sanda Liepiņa: “Šis nu ir mega sačakarēts projekts un peldvieta bērniem! Nu kam šāda laipa bija nepieciešama? Nevienu apmierinātu atsauksmi neesmu dzirdējusi! Pilnīgi neloģisks laipas dizains tik seklā vietā! Varbūt ziemas peldētāji būs apmierināti, citu pielietojumu neredzu… Ļoti skumji, un reāli dusmas par sačakarēto peldvietu!”
Mārcis Tīrums: “Smiltenes novada pašvaldība - kamdēļ laipai galā ir uzliktas trepes? Tās tūlīt apaugs ar aļģēm un būs glumas, slidenas un bīstamas. Ezerā var ieiet bez trepēm pa smilšaino krastu.”
Linda Elekse: “Vai tiešām šī ir atbildīga rīcība no pašvaldības puses? Mēs katru dienu ejam uz ezeru un praktiski katru reizi redzam vairākus jauniešus, kuri kāpj augšā un lec no laipas margām. Kāda jēga no infrastruktūras, kas rada riskus, nevis padara vidi drošāku?”
Arnolds Cviklinskis: “Būtu laipa bez margām, teiktu to pašu, ka apdraud kādam drošību. Bezatbildīgi vecāki, un bērni būs vienmēr. Tāpēc par sekām jāsāk uzņemties atbildību pašiem cilvēkiem, nevis vainot kādu citu. Pašvaldība var uzlikt aizsargsietus, vai uz margām dzelkšņus, tā būs smukāk un labāk?”
Renāte Zvaigzne: “Šeit nav runa tikai par bērnu audzināšanu, kas saprotams ir nepieciešama jebkurā vietā. Arī pašvaldība uzņemas atbildību par to, ko uzbūvē. Nevar uztaisīt kaut ko, kaut kā tikai taisīšanas pēc, un tad pateikt, esiet uzmanīgi to lietojot, jo mums tā ne visai sanāca! Pats policists jau video norāda, ka ūdens dziļums ir sekls un laipa ir augsta. Šeit jau ir pateikt, ka laipa nav piemērota šai peldvietai. Laipa ir uzstādīta nedomājot par to, kā praktiski sabiedrība to lietos, un nav runa tikai par bērniem. Domāju, cilvēki, kas lietoja iepriekšējo laipu, ļoti labi redz atšķirību. Un tie nenogrieztie skrūvju gali vispār ir nepieļaujami!”
Mārtiņš El: “Laipa bīstama priekš bērniem. Būtu naivi cerēt, ka bērni nekāps un nelēkās. Ja kāds ielēks no borta taisni “līdaciņā” 100% paralīze. Prātīgāk būtu laipu nojaukt/pārtaisīt pirms kāds satraumējas.”
Vēsma Kažociņa: “Varbūt šoreiz ir humānāk savākt smilteniešu parakstus par šī monstra demontāžu un peldvietas atjaunošanu iepriekšējā veidolā, ne kā pēc laika vākt ziedojumus kāda traumēta, vai pat paralizēta, bērna rehabilitācijai.”
Jana Matvejeva: “Tā laipa tur nebija vajadzīga. Pašvaldība izpļekarējusi līdzekļus bezjēdzīgam un pat bīstamam projektam.”
“Latvijas valsts mežu” Austrumvidzemes meža apsaimniekošanas plānošanas vadītāja Gunta Dudele vietējam laikrakstam “Ziemeļlatvijai” sacījusi: “Jaunās laipas modelis nav paredzēts lēkšanai ūdenī. Laipa ir atpūtas vietas objekts ar iespēju iekāpt ūdenī, laipas paplašinātajā daļā nolikt dvieli vai vienkārši pasēdēt un baudīt dabas ainavu. Protams, ja vietējā sabiedrība uzstās, ka šāda laipa tikai kaitē, tad tā būs jādemontē. Mums ir vēl citas vietas, kuras gaida atjaunošanu.”
Pērkons gulbeniešiem neļauj gulēt
Gulbenē pagājušās nedēļas ceturtdienas naktī visu nakti skanējusi spalga signalizācija no bērnudārza ēkas Oskara Kalpaka ielā 70B. Signalizācija šādi noreaģēja uz pērkonu ceturtdienas vakarā. Signalizācijas nepārtrauktā skanēšana traucēja tuvumā dzīvojošo iedzīvotāju naktsmieru.
Kāda gulbeniete centās risināt šo problēmu, vairākkārt bez panākumiem zvanīdama pašvaldības policijai. Savu sašutumu sieviete, neguļot visu nakti, pauda sociālajos tīklos. Pulksten 5:10 viņa savā kontā vietnē “Fecebook” ierakstīja: “Joprojām skan signalizācija. Pašvaldības policija, kur jūs esat? Nesaprotu, kā būtu, ja mūsu mājas stiklos raidītu akmeņus vai kāds sūtītu dronu”.
Nākamajā dienā, 1. augustā, situācija tika atrisināta. Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektore Antra Sprudzāne Gulbenes laikrakstam “Dzirkstele” skaidroja, ka apsardzes firma SIA “MegaSargs” savā automātiskajā sistēmā nesaņēma signālu sakarā ar signalizācijas ieslēgšanos objektā, tāpēc arī tik ilgi netika reaģēts:
“1. augustā mēs šo situāciju pārrunājam ar apsardzes firmas pārstāvjiem, tikāmies ar bērnudārza vadītāju. Satikāmies arī ar ģimeni, kura sociālajos tīklos bija paudusi satraukumu par visu nakti skanošo signalizāciju.”
Viņa saskata pašvaldības vainu tur, ka pie saviem objektiem vizuāli redzamā vietā būtu jābūt izvietotai informācijai, kur zvanīt šādās krīzes situācijās. Turpmāk šāda informācija būs izvietota, teica izpilddirektore. Saistībā ar šo notikumu pašvaldība informē: “Lai turpmāk izvairītos no nepatīkamām situācijām, iedzīvotājus aicinām zvanīt 112, kas ir vienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs, vai arī lejuplādēt lietotni 112, kas izveidota saziņai ar operatīvajiem dienestiem. Atvainojamies tuvāko māju iedzīvotājiem par radušos situāciju un traucēto naktsmieru!”
Gulbenes novada pašvaldības policijas priekšnieks Mārtiņs Didrihsons-Linards “Dzirkstelei” teica, ka šī krīzes situācija Gulbenē notika ārpus pašvaldības policijas darbalaika, jo tā darbdienās pa naktīm nestrādā.
Pamestības un vandalisma upuris – Jēkabpils karuselis
Viens no Jēkabpils vēsturiskajiem simboliem – karuselis, kas pirms 12 gadiem uzstādīts senajā Tirgus laukumā, kurā 1670. gadā hercogs Jēkabs pasludināja par Jēkabpils pilsētas nodibināšanu, pārvērties par pamestības un vandalisma “pieminekli”, vēsta Vidusdaugavas televīzija: šis karuselis tūristiem un vietējiem iedzīvotājiem liek vilties. Tā koka sēdekļi ir izdrupuši un izskatās jau savu laiku nokalpojuši, savukārt uz centrālā staba esošie attēli, kas satur liecības par pilsētas vēsturi, ir papildināti ar neglaimojošiem zīmējumiem un uzrakstiem.
Jēkabpils novada pašvaldības Infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Ainārs Skromāns Vidusdaugavas televīzijai stāsta, ka karuseļa bēdīgajā stāvoklī nav vainojami tikai vandaļi. Tomēr vietvara nav veikusi pienācīgu tā atjaunošanu, lai gan vietājais pašvaldības tūrisma portāls aicina viesus to apmeklēt, jo tas tapis “bērnu priekiem”.
“Šeit vajadzēja varbūt ātrāk reaģēt un atjaunot, bet visur vienmēr vajag naudu. Liekot budžetu, mēs redzam, ka šis laukumiņš vēl gadu izdzīvos, tādēļ nogaidām. Ir arī kritiskāki laukumiņi,” skaidro Ainārs Skromāns. Pašvaldībā sola tuvākajā laikā veikt minimālo remontu, lai karuselis būtu lietojams, bet vērienīgāki atjaunošanas darbi tiks plānoti tikai nākamgad.
Līvānu meži pēc “remonta” slīkst atkritumos
Līvānu meži slīkst būvgružos
Līvānu novada pašvaldība publicējusi attēlus no pilsētai pieguļoša meža – kāds tas izskatās pēc kāda “remonta”. Vasaras aktīvajā remontdarbu un ...
Līvānu novada pašvaldība sociālajos tīklos publicējusi attēlus no pilsētai pieguļoša meža – kāds tas izskatās pēc kāda “remonta”: “Diemžēl vasaras aktīvajā remontdarbu un būvniecības sezonā Līvānu novada mežos un nomaļās vietās atkal konstatēti nelegāli izgāzti būvgruži un sadzīves atkritumi.
Aicinām iedzīvotājus būt atbildīgiem un neatstāt pēc būvdarbiem videi kaitīgus materiālus neatļautās vietās – mežos, pie ceļiem, pamestās sētās vai sadzīves atkritumu konteineru laukumos.
Kā pareizi rīkoties ar būvgružiem? * Nogādāt tos uz šķiroto atkritumu laukumu Rīgas ielā 2B, darba dienās un sestdienās no plkst. 10:00 līdz 13:00 (maksa – 31,45 eiro kubikmetrā plus PVN); * Vai pasūtīt būvgružu konteineru, zvanot uz tālruni 28232848. Atgādinām – par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu tiek piemērots brīdinājums vai naudas sods: fiziskām personām – no 14 līdz 200 naudas soda vienībām (70-1000 eiro); juridiskām personām – no 50 līdz 560 naudas soda vienībām (250-2800 eiro). Ja pamanāt atkritumu vai būvgružu izgāšanu mežos vai nomaļās vietās, lūdzam ziņot pašvaldības policijai (22022992) vai vides inženierei (29231055).”