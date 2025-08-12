Kariņš: man nav informācijas par apsūdzību speciālo reisu lietā
Bijušais Ministru prezidents Krišjānis Kariņš intervijā Latvijas Televīzijai norādīja, ka nav informēts par speciālo reisu lietā celto apsūdzību kādai personai un nezina, kam tā izvirzīta.
Tāpat viņš uzsvēra, ka šajā lietā viņam nekad nav bijis nekāds statuss.
Prokuratūra norāda, ka apsūdzība celta par amata pienākumu nepildīšanu, kas izraisījusi smagas sekas. Vienlaikus prokuratūrā apliecināja, ka pati persona otrdien ir iepazīstināta ar apsūdzību. Prokuratūrā gan nekomentēja, vai šajā lietā tiek vērtēta iespējama apsūdzību celšana vēl citām personām.
Kriminālprocesu virza Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūra. Patlaban lietā izmeklēšana tiek turpināta, tāpēc prokuratūra plašākus komentārus nesniedz.
Iepriekš medijos izskanējis, ka lietā tiesības uz aizstāvību ir toreizējiem Valsts kancelejas darbiniekiem, tostarp bijušajam Valsts kancelejas direktoram Jānim Citskovskim. Patlaban nav zināms, vai apsūdzība celta Citskovskim vai kādai citai no tā laika amatpersonām.
Citskovskis otrdien norādīja, ka neesot redzējis prokuratūras preses paziņojumu un šobrīd viņš neko nevarot komentēt. Vaicāts vai bijis prokuratūrā uz apsūdzības uzrādīšanu, viņš atbildēja, ka esot iepriekš bijis pie likumsargiem uz daudzām darbībām un liecību sniegšanu. "Man jāredz, ko prokuratūra izplatījusi. Es šobrīd nevaru neko..." piebilda Citskovskis.
Vēlreiz lūgts precizēt, vai viņam nav zināms, vai apsūdzība ir celta viņam vai kādai citai personai, Citskovskis atbildēja: "Tas jums jāprasa prokuratūrai, tā labāk nokomentēs, par ko ir runa".
Prokuratūra iepriekš nolēma pārņemt no Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) kriminālprocesu par iespējamu izšķērdēšanu saistībā ar lidmašīnu līgumreisu izmantošanu ekspremjera komandējumos. Ar virsprokurora lēmumu šis kriminālprocess ir izņemts no izmeklēšanas iestādes un nodots prokuroram kā procesa virzītājam.
2024.gada marta beigās Ģenerālprokuratūra sāka un nodeva KNAB izmeklēšanai kriminālprocesu par iespējamu izšķērdēšanu saistībā ar lidmašīnu līgumreisu izmantošanu bijušā premjera komandējumos.
Ģenerālprokuratūras pārbaudē konstatēts, ka speciālajiem līgumreisiem, kas tika organizēti no 2021. līdz 2023.gadam, tika izlietotas lielākas summas, nekā bija paredzēts līgumos, kas noslēgti ar ceļojumu aģentūrām par līgumreisu organizēšanu.
Ņemot vērā minēto, prokurore nolēmusi sākt kriminālprocesu pēc Krimināllikuma panta par iespējamu izšķērdēšanu lielā apmērā.
Nelikumīga un neekonomiska rīcība, organizējot Kariņa speciālos lidojumus, Latvijas un Eiropas Savienības Padomes budžetiem kopumā esot radījusi ap 545 000 eiro nepamatotus izdevumus, revīzijā konstatējusi Valsts kontrole.
Kā norādījusi Valsts kontrole, revīzijas laikā iegūtā informācija liecina, ka lēmumu pieņemšanā un īstenošanā par speciālo lidojumu izmantošanu ārvalstu komandējumos faktiski bija iesaistīts gan tā brīža Ministru prezidents Kariņš, gan viņa tiešā pakļautībā esošais Ministru prezidenta birojs un Valsts kanceleja. Premjera biroju tolaik vadīja tagadējais Saeimas deputāts Jānis Patmalnieks (JV), bet Valsts kanceleju vadīja Citskovskis.