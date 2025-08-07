Haoss uz sliedēm, negadījuma dēļ turpina kavēties vai tiek atcelti vilcienu reisi
Ceturtdien notikušā negadījuma dēļ arī vakarā turpina kavēties vai tiek atcelti vilcienu reisi, liecina AS "Pasažieru vilciens" (PV) publiskotā informācija.
Vilciens Nr.6439 Rīga - Sloka plkst.18.30 tika atcelts. PV aicina pasažierus izmantot vilcienu Nr.6527 Rīga - Tukums II plkst.18.45.
Vilciens Nr.814 Rīga - Daugavpils plkst.18.01 brauc ar aptuveni 15 minūšu kavējumu. Vilciens Nr.6523 Rīga - Tukums II plkst.17.45 brauc ar aptuveni 25 minūšu kavējumu.
Vilciens Nr.6440 Sloka - Rīga plkst.19.35 ir atcelts. Vilciens Nr.723 Rīga - Liepāja plkst.18.25 kavē aptuveni 20 minūtes, vilciena Nr.6441 Rīga - Sloka plkst.19 paredzamais kavējums ir ap 15 minūtēm. Arī vilciens Nr.6254 Rīga - Aizkraukle plkst.18.38 brauc ar līdzīgu kavējumu.
Saistībā ar reisiem, kas ir atcelti vai kavē, PV aicina biļeti izmantot citos reisos vai atgriezt un pieteikt kompensāciju, ja ceļš tiek veikts ar taksometru vai citu transportlīdzekli.
Jau ziņots, ka ceturtdien plkst.14.10 Rīgas stacijā notika satiksmes negadījums, kurā iesaistīts vilciena reiss Rīga-Ogre un VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) drezīna.
LDz informēja, ka sadursmē drezīna ir nogājusi no sliedēm un ir nodarīti bojājumi elektrovilcienam.
LDz pārstāvji uz jautājumu, kāpēc notika šāds negadījums, sniedza atbildi, ka pašlaik vēl notiek gan notikušā negadījumu apstākļu noskaidrošana, gan bojājumu apmēru noteikšana. LDz norādīja, ka plašāka informācija par incidentu būs pieejama, kad tiks apkopoti un izanalizēti visi fakti par notikušo.
Arī PV pārstāvji pauda, ka negadījuma apstākļu un iespējamo cēloņu izmeklēšanu veiks kompetentās institūcijas, un uzņēmums pilnībā nodrošinās sadarbību ar atbildīgajām valsts iestādēm izmeklēšanas gaitā.
PV pārstāvji arī norādīja, ka negadījums notika brīdī, kad vilciens tikko bija sācis kustību. Konkrētajā posmā maksimāli atļautais braukšanas ātrums ir 25 kilometri stundā.
Šodien notikušajā satiksmes negadījumā vilcienā atradās 92 pasažieri, un negadījumā cietušo nav. Pasažieru evakuācija noritēja veiksmīgi - visi tika pārsēdināti rezerves vilcienā.
PV arī norādīja, ka vilciena konduktori sniedza pasažieriem informāciju par turpmāko rīcību.
Negadījumā iesaistīto elektrovilcienu šobrīd pasažieru pārvadājumiem izmantot nevarēs - tas tiks nogādāts tehniskai apskatei un remontam. Pēc bojājumu izvērtēšanas tiks noteiktas arī nepieciešamās remonta izmaksas.
Savukārt Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja direktors Uldis Reimanis norādīja, ka negadījuma vietā tūlītēji ieradās trīs biroja darbinieki. Pēc informācijas saņemšanas Reimanis izdevis rīkojumu par tūlītējas izmeklēšanas sākšanu.