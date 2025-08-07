Jaunais klinšu ērglis uzsāk dzīvi ārpus ligzdas
3. augusta pēcpusdienā AS “Latvijas valsts meži” (LVM) tiešsaistes kamerās varēja vērot īpašu notikumu — no ligzdas izlidoja jaunais klinšu ērglis Meldrs, vēsta LVM.
Kad viņam bija 90 dienas, viņš devās savā pirmajā ceļojumā, lai iepazītu purvu apkārt. Pēc izlidošanas jaunie klinšu ērgļi paliek netālu no ligzdas, viņus baro purvā uz zemes, un tikai reti viņi atgriežas ligzdā, — rāda ārzemju pētījumi. Šī gada tiešsaistes projekts un ligzdojošie putni mazo ērgļu un klinšu ērgļu ligzdās rāda, ka jaunie klinšu ērgļi paliek ligzdās par mēnesi ilgāk nekā jaunie mazie ērgļi.
Tiešraide pie klinšu ērgļu pāra Spilves un Grīšļa ligzdas šajā ligzdošanas sezonā sākās 13. februārī. Nākamās 170 tiešraides dienas bija pilnas ar notikumiem un jauniem atklājumiem.
LVM vides eksperts, putnu pētnieks Uģis Bergmanis saka: “Šī ir pirmā ligzdošanas sezona, kad LVM tiešraidē varējām redzēt visu klinšu ērgļu ligzdošanas ciklu – ligzdas būvēšanu ziemā, olu dēšanu, jaunā ērgļa augšanu un beidzot ligzdas atstāšanu. Tā mēs ieguvām ļoti svarīgu informāciju par klinšu ērgļu barību un uzvedību ligzdošanas laikā.”
17. jūnijā Meldrs pirmo reizi pats saplosīja uz ligzdu atnestu putnu. Jūnijā un jūlijā arī purvā dzīvojošajiem zvēriem ir mazuļi – tie šķērso purvu pa takām. Viena no zvēru takām ir iemīta blakus klinšu ērgļu ligzdai, pie takas uzstādītā tiešsaistes kamerā dažkārt ir redzami lāči un aļņi ar mazuļiem:
80 dienu vecumā Meldrs sāk trenēties pirmajam lidojumam, viņš ir pieaudzis un ar jaunajiem klinšu ērgļiem raksturīgiem baltiem laukumiem uz spārniem un astes. Vēl pēc dažiem saulrietiem ligzda būs tukša, taču dzīvība purvā paliks – pieaugušie klinšu ērgļu vēl vairākus mēnešus turpinās barot savu mazuli, purva zvēri barības meklējumos šķērsos purvu un augusta beigās sāksies aļņu riesta laiks.