"Tiešraides zvaigznes" jūras ērgļi Ķemeru Nacionālajā parkā nu ir saucami vārdā

Rasene ir purvos sastopams kukaiņēdājs augs, bet akacis ir dziļa ūdens bedre purvā, kas vēl nav pāraugusi.

Jau vēstīts, ka pagājušā gada beigās LDF putnu tiešraižu vērotājiem nodrošina jaunu tiešraidi no jūras ērgļu ligzdas Ķemeru Nacionālajā parkā, kurā patlaban mājo divi pieauguši putni.

LDF tiešraižu projekta vadītājs Jānis Ķuze informē, ka jūras ērgļu ligzdošanas teritorija Ķemeru Nacionālajā parkā ir zināma kopš 2019.gada, kad ērgļi sākotnēji aizņēma zivju ērglim būvētu mākslīgo ligzdu priedē, kas tajā brīdī jau bija nokaltusi. Divus gadus vēlāk tika atrasta šī ērgļu pāra jaunā ligzda, tā atrodas eglē, sniega vai vēja nolauztas galotnes apauguma vietā - līdzīgā situācijā, kā ilgstoši vērotā ligzda Durbē, tikai zemāk, nepilnus 20 metrus virs zemes.

Ķuze pieļauj, ka ir pamats domāt, ka šī ligzda tika uzbūvēta jau 2020.gadā, kad sākotnēji aizņemtā mākslīgā ligzda sausajā priedē bija neapdzīvota. Laikā kopš 2021.gada ērgļi šajā ligzdā katru gadu ir ligzdojuši sekmīgi, divreiz izaudzinot pa vienam mazulim un vienreiz divus.

Patlaban ligzda jau tiek gatavota nākamajai ligzdošanas sezonai, tā tiek pušķota ar skuju koku zariem. Abi pieaugušie putni, ko šajā laikā var redzēt ligzdā, ir negredzenoti, līdz ar to šo ērgļu izcelsme un precīzs vecums nav zināms. Ligzdas iemītniekiem vēl nav doti vārdi, līdz ar to skatītājiem ir iespējas piešķirt jūras ērgļiem skanīgus vārdus.

LDF tiešraides tiek nodrošinātas, pateicoties skatītāju ziedojumiem. 4G tīklu, kas nepieciešams augstas kvalitātes tiešraižu pārraidīšanai, nodrošina telekomunikāciju uzņēmums "LMT".

Populārākā no visām putnu tiešraidēm ir pārraide no jūras ērgļu ligzdas Durbē. Tur šogad, atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, pavasaris bija mierīgs - 8.martā mātīte Milda izdēja pirmo olu, kam sekoja vēl divas, aprīļa vidū izšķīlās divi mazuļi, kurus Milda un tēviņš Voldis nodrošināja ar kārtīgu barības daudzumu. 4.maijā viens no jaunajiem putniem aizķēzīja kameras lēcu, līdz ar to putnu izaugšanai skatītāji varēja sekot tikai pēc skaņas. Oktobra sākumā spēcīgā vēja dēļ Durbes jūras ērgļu ligzda no egles nokrita un patlaban tās atjaunošanu jūras ērgļi nav sākuši.