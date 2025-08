Unikālo Latvijas kaņepju sviestu vēlas iekļaut īpašo Eiropas aizsargāto produktu sarakstā

Kaņepju sviestā ir 80 % saldkrējuma sviesta un 20 % kaņepju masas, kas stiprina tā unikālo tekstūru un aromātu. Tas Latvijas pienotavās tiek darināts pēc vienotas un nemainīgas receptes jau 30 gadus. 1995. gadā “Lauku Avīze” rakstīja, ka kaņepju sviesta ražošanu uzsāka Stelpes pienotava un akciju sabiedrība “Limbažu piens”. Pašlaik to ražo “Straupes piens”. Tāpat kā pirms 30 gadiem, arī šodien kaņepju sviests nav lēts produkts. Tolaik tas maksāja ap 12 latiem (vairāk nekā 17 eiro) kilogramā, bet tagad 100 gramu kastīte veikalos maksā no 2,4 līdz 3,3 eiro. Savukārt pirms 35 gadiem to vispār pat ar uguni nevarēja sameklēt. 1990. gada 4. maijā “Lauku Avīze” raksta, ka to “nedz veikalā, nedz pat tirgū bez sevišķām pūlēm nopirkt nevaram”. To mājas apstākļos gatavināja tikai dažas lauku saimnieces.