Ko runā tīmeklī? Latviešu X faili: vectēvs no aizsaules ieslēdza televizorā hokeju

Inese: “Kad omīte (dāma ar nešpetnu humoru) aizgāja, vakaru pirms apbedīšanas visa ģimene sanācām kopā un pārrunājām lietas nākamajai dienai. Vārdu pa vārdam, stāstu par stāstam, un pamazām sākam no viņas istabas nest ārā dokumentus, cilāt pierakstus. Drīz vien gaisā sākām sajust ļoti nejauku, neaprakstāmu smaku. To sajuta visi, atskaitot brāļa draudzeni, neskatoties uz to, ka viņa kopumā ir ļoti jūtīga pret dažādiem aromātiem. Sapratām, ka omas mantas jāliek atpakaļ un jāļauj paiet tām 40 dienām.”