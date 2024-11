Dzimtas saknes un veļu laiks: kāpēc godināt aizgājušos?

Latviskajās tradīcijās aizgājēju godāšanai ir jāklāj veļu galdiņš ar mielastu. Par to dažādos avotos rodama salīdzinoši plaša un daudzveidīga informācija. Piemēram, saistībā ar veļu laiku bieži tiek citēts fragments no slavenā latviešu folkloras un mitoloģijas pētnieka Kārļa Strauberga darba Latviešu tautas paražas, kurā kāda stāstītāja vēsta, ar ko aizgājēju dvēselītes cienājamas: “Tikai to var dot veļiem, kas ir pašam, ne no otra aizņemties, un tā tad arī es baroju veļus ar to, ko esmu ievākuse pa vasaru, kā rudzus, un tā es arī veļiem to vien varēju dot, kas man ir, kā maizi, kāpostu lapas, kāļus, burkānus, kartupeļus, zirņus, pupas, ābolus, runkuļus, un no tiem visiem ir jādod veļiem, lai nākošu gadu labi viņi audzētu visu nākamo ražu un nerādītos sapnī un neprasītu to, kas viņiem nava dots. Es devu maizes riciņu sadrupinātu, lai viņiem nav jādala, tad kāpostu lapiņas mazas un trejdeviņas pupas, un tāpat zirņus, mazus āboļus deviņus, trīs mazus kāļus, trīs burkānus mazus, trīs runkuļus mazus, deviņus mazus kartupeļus, un visus tos es aiznesu uz krustceliņu pretī kapsētai un izbēru ne tā kā kopā, bet izkaisīju, lai veļi, nākdami ēst, nebaras, ka visi nevarot tikt uz reizi.”