Ulbrokas bīstamie braucēji, koks ceļa vidū Jēkabpils novadā un šmucīgie alūksnieši: kriminālā province

* “No Videonovērošanas centra saņemta informācija par transportlīdzekli netālu no Ulbrokas (ezera) pludmales, pie kura atrodas pieci jaunieši. Piebraucot pie transportlīdzekļa un pārbaudot personu datus, četras no piecām personām bija nepilngadīgas. Pie viena no jauniešiem pamanīts ierocim līdzīgs priekšmets, kuru viņš centās noslēpt. Kā vēlāk noskaidrots, tā bija gāzes pistole, kuru transportlīdzeklī it kā aizmirsis kāds draugs. Jaunietis aizturēts tālāko procesuālo darbību veikšanai.”