Pierīgas huligāni, vandaļi un mēslotāji – Ādažu, Ropažu un Ķekavas novados, mežos, Ogrē: kriminālā province

* “Ir iestājusies ilgi gaidītā vasara un līdz ar labajiem laikapstākļiem Mazajā Baltezerā parādījušies ūdens motociklisti. Vairāki pārkāpēji pieķerti noteikumu neievērošanā. Ūdens motociklu izmantošana Mazajā Baltezerā ir aizliegta, un par ūdens motocikla vadīšanu šajā ūdenstilpē tiek piemērots naudas sods.” Savukārt vietējie “Facebook” stāsta arī par citiem pārkāpumiem: “Ne tikai motociklisti, bet dažs labs ar laivām ap 23:00 izskrien cauri pilnā ātrumā kanālam, it kā tās zīmes nebūtu”; “Ap 22:00-23:00 regulāri ir viens indivīds, kurš pilnā “ručkā” iet pa kanālu”; ““Droši” varat arī pabūt pa dienas vidū posmā no Carnikavas līdz jūrai, tur lielie kuteri mauc pilnā ātruma un taisa tādus viļņus, ka supotāji lido nost no dēļiem”.