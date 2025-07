Melnie vainagi Ķekavas kapos, zaglīgie demolētāji Ventspilī un bīstamā Jēkabpils: kriminālā province

Ķekavas luterāņu draudze ironiski sociālajā tīklā pateicas tiem, kuri netālu no draudzes kapsētas žoga izmetuši nolietotas autoriepas: “Gribam izteikt kārtējo Lielo Pateicību tiem, kuri seko līdzi modei! Mēs ļoti labi saprotam, ka modē ir melni rati, melnas drēbes un citas lietas. BET no kura laikā ir modē MELNI VAINAGI? Viņus met krūmos. Ķekavā ir Tīrības dienas, atkritumu nodošanas punkti un citas iespējas. Lūdzu izmantojat tās! Konteineros nav jāmet ne zeme, ne koki un pat ne līdzi paņemtie no mājām atkritumi.”