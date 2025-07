Mūžībā aizgājusi tekstilmāksliniece Māra Kalniņa-Zvirbule

Pēc vidusskolas beigšanas, no 1960.-1964. gadam Māra Kalniņa-Zvirbule apmeklēja LPSR Valsts Mākslas akadēmijas Sagatavošanas vakara kursus (tag. Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Sagatavošanas kursi). LMA Sagatavošanas kursu pedagogi tolaik bija: gleznotāji Mihails Korņeckis (1926-2005; LMA Sagatavošanas kursu pasniedzējs, vadītājs 1962-1978), Indulis Zariņš (1929-1997; LMA kursu pedagogs no 1958), Andrejs Rozenbergs (1937-2017; LMA Sagatavošanas kursu pasniedzējs 1964-1978), Aleksandrs Stankevičs (1932-2015; LMA Sagatavošanas kursu pasniedzējs no 1962) u.c.