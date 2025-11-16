Lizuma pagastā ļaudis samulsina apdzīvotā vietā zemu lidojošs helikopters
Lizuma pagasta iedzīvotājus piektdien mulsināja kāds liels helikopters, kas pēc plkst. 14.00 riņķojis lidojis virs centra dzīvojamām mājām.
Par to, piezvanot “Dzirkstelei”, pastāstīja lizumniete Inese. “Skaisti riņķoja. Kā balts gulbis. Rodas jautājums, kas tas par lidaparātu. Varbūt medicīnas helikopters? Varbūt privātais? Bet varbūt armijas tehnika?” Inese aicināja “Dzirksteli” noskaidrot un informēt sabiedrību, lai kliedēt satraukumu. Viņa bija zinoša teikt, ka šāds helikopters 13. novembrī zemu lidinājies arī Mālmuižā virs viensētām. Arī Stāmerienā 13. novembrī iedzīvotāji novērojuši gaišas krāsas helikopteru, vēsta "Dzirkstele".
Zemessardzes 26. bataljona komandieris Vladimirs Bistrovs paskaidroja “Dzirkstelei”, ka šādus lidojumus zemu virs apdzīvotām vietām, kādi šonedēļ novēroti Gulbenes novadā, veic Nacionālie bruņotie spēki. Lidojumi sākušies 10. novembrī un turpināsies līdz nenoteiktam laikam diennakts gaišajā laikā, aptverot ne tikai Gulbenes novadu, bet arī Smiltenes pusi. “Nevajag uztraukties, visas darbības ir saskaņotas un tiek kontrolētas,” saka V.Bistrovs. Viņš arī akcentē, ka Latvijā viss ir mierīgi, valsts robežas tiek apsargātas un nekādām bažām iedzīvotājiem nevajadzētu būt.
Savukārt Nacionālie Bruņotie spēki savā tīmekļa vietnē izskaidrojuši, kā notiek militārās aviācijas zemie lidojumi Latvijas gaisa telpā.
"Zemie lidojumi ir specifiski militāri taktiskie militārās aviācijas gaisa kuģu – lidmašīnu un helikopteru - lidojumi, kuri ir nepieciešami, lai to piloti varētu uzturēt kvalifikāciju un atbilstošas spējas, kas nepieciešamas kaujas un citu lidojumu veikšanai, un ir tikai viena daļa no kopējiem treniņlidojumiem, kurus nepieciešams veikt pilotiem.
Gan zemie lidojumi, gan tā sauktie "augstie" lidojumi, tas ir, vispārējās un operacionālās gaisa satiksmes lidojumi, Latvijas gaisa telpā notiek tikai normatīvajos aktos noteiktajā augstumā un ātrumā, līdz ar to militāro gaisa kuģu radītais troksnis ir īslaicīgs un nenodara kaitējumu cilvēkam un īpašumiem.
Zemos lidojumus Latvijas gaisa telpā lidmašīnas veic ne zemāk par 150 metru virs pārlidojamās virsmas vai lidojumiem potenciāli bīstamiem objektiem, kas atrodas ne tuvāk par 150 metriem no lidojuma maršruta, ar ātrumu, kas nepārsniedz 475 mezglus, bet helikopteri – ne zemāk par 15 metriem virs pārlidojamās virsmas vai lidojumiem potenciāli bīstamiem objektiem, kas atrodas ne tuvāk par 50 metriem no lidojuma maršruta. Savukārt visi militārās aviācijas gaisa kuģi, veicot zemos lidojumus, nelido augstāk par 610 metriem virs pārlidojamās virsmas.
Zemos lidojumus Latvijas gaisa telpā veic noteiktā gaisa telpas struktūras elementā jeb zemo lidojumu zonā (EVR) un diennakts gaišajā laikā, tos uzsākot ne agrāk kā pulksten 08.00 un pabeidzot ne vēlāk kā pulksten 18.00 pēc vietējā laika. Tos veic ne vairāk kā četri gaisa kuģi vienā grupā, un laika intervāls starp grupām ir ne mazāks par 30 sekundēm. Zemos lidojumus veic, ņemot vērā arī informatīvajā izdevumā "Aeronavigācijas informācijas publikācija" ievietoto informāciju par putnu sezonālajiem migrācijas ceļiem un masveida uzturēšanās vietām uz sauszemes un jūrā.
Latvijas gaisa telpā aizliegts veikt zemos lidojumus ārpus zemo lidojumu zonas un ilgāk par trīs stundām dienā katrā zonā, kā arī brīvdienās un valsts noteiktās svētku dienās un laika apstākļos, kas ir nepiemēroti gaisa kuģu vizuālo lidojumu veikšanai, Zemos lidojumus aizliegts veikt virs valsts teritorijas sauszemes (izņemot Nacionālo bruņoto spēku poligonus) laikposmā no 1.marta līdz 1.maijam un apdzīvotām vietām, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju (tās jāpārlido vismaz 300 metru augstumā), kā arī lidlaukiem un lidlauku satiksmes zonām. Tos nedrīkst veikt arī virs dabas rezervātiem, nacionālajiem parkiem un dabas lieguma "Lubāna mitrājs" laikposmā no 1.marta līdz 1.novembrim, kā arī virs valsts nozīmes paaugstinātas bīstamības objektiem, rūpnieciskā riska teritorijām un objektiem, valsts nozīmes jonizējoša starojuma objektiem, kā arī objektiem, kuros atrodas elektromagnētisko lauku izstarojošās lieljaudas iekārtas ar jaudu no 10 kilovatiem līdz vienam megavatam, un valsts aizsardzības objektiem."