Slepkavojam Ukrainā, hahaha! Krievijā veido komēdijseriālu par saviem "varoņdarbiem"
Kamēr Krievija jau 1362. dienu turpina izpostīt Ukrainas pilsētas no nogalināt tās iedzīvotājus, turpinot asiņaināko karu Eiropā kopš Otrā pasaules kara laikiem, agresorvalsts nolēmusi, ka pienācis laiks savu invāziju pārvērst jautrā pasākumā. Šim nolūkam Krievijā sāk filmēt “komēdijseriālu” par saviem brašuļiem “speciālajā militārajā operācijā”.
Par šāda “smieklpilnā” seriāla “Medaļas otrā puse” tapšanu paziņojis tiešsaistes kinoteātris “Premier”. Seriāla veidotāji paziņojuši, ka tajā stāstīs par brīvprātīgo grupu, kas ierodas kaujas zonā. “Jauniņos norīko rūdītā karavīra ar segvārdu “Kuba” pakļautībā, kurš ne pārāk vēlas ņemties ar jaunpienācējiem, tomēr pakļaujas sava tiešā komandiera pavēlei. Viņu pirmais uzdevums ir iekārtot pagaidu dislokācijas punktu izpostītā ukraiņu mājā. Tā sākas jauno cīnītāju ikdiena pieredzējušu komandieru uzraudzībā,” teikts seriāla anotācijā.
“Brīvprātīgie ir diezgan raiba kompānija. Katram ir savas personīgās pārdzīvojumi, centieni un vēlmes. Nonākuši kaujas zonā, viņi sākotnēji pieļauj daudz kļūdu, nezināšanas dēļ nonāk bīstamās, kuriozās un absurdās situācijās, bet pamazām mācās un gūst pieredzi. “Medaļas otra puse” ir stāsts par to, kā dažādu sociālo slāņu, interešu un nacionalitāšu cilvēki, atrodoties frontē, iepazīst stipru draudzību.”
Kā vēsta vietējie mediji, "komēdijseriāla” režisors būs aktieris un režisors Oļegs Fomins, kurš šā gada maijā saņēma Krievijas Nopelniem bagātā mākslinieka titulu. “Uzņemt šo filmu man ir milzīga atbildība,” viņš paziņoja. “Četrus mēnešus ar seansiem devos uz hospitāli, un katru reizi ar karavīriem runājām par to, cik svarīgi ir parādīt to, kas šodien notiek “speciālās militārās operācijas” zonā, un kā to parādīt. Man vissvarīgāk ir saglabāt patiesību. Katram seriāla varonim ir savs prototips. Un varu teikt, ka ievainotie karavīri, pie kuriem devos, mani svētīja šīs filmas veidošanai.”
Seriāla scenāriju sarakstījis vēl viens šīs asiņainās invāzijas “varonis” Nikolajs Sidorovs. Par vienu no seriāla producentiem norādīts komiķis Vadims Galigins.
Savukārt opozicionārais izdevums "Meduza" norāda, ka projektu veido producentu kompānija WMG ar Interneta attīstības institūta (ANO "IRI") atbalstu. IRI ir nevalstiska organizācija, kas izveidota 2015. gadā pēc Kremļa diktatora Vladimira Putina administrācijas iniciatīvas, viena no tās līdzdibinātājiem ir Krievijas Izglītības un zinātnes ministrija. Pēc Krievijas invāzijas Ukrainā IRI finansē propagandas projektus, kas tiek pasniegti kā “patriotisks” interneta saturs, un to veidošanai tiek piešķirti miljardiem rubļu.