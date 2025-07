Andrejs Elksniņš: “Valdību vajadzētu veidot no pilsētu mēriem”

Ir nepieciešama decentralizācija. Mēs Daugavpilī apzināti atteicāmies no visiem lielajiem projektiem pilsētas centrā. Izvietojot vai renovējot objektus apkaimēs, tur uzreiz parādās dzīvība un cilvēki redz, ka arī pie viņiem kaut kas notiek. Varam, piemēram, piepūšamo stadionu uzbūvēt centrā, taču vai to vajag? Varbūt tomēr labāk to novietot kādā no apkaimēm? Jo pilsēta ir tik spēcīga, cik spēcīgas ir tās apkaimes. Šajā ziņā mēs esam kā Latvija miniatūrā.