Vai teiciens “līst kā pa Jāņiem” ir patiess? Lūk, kāds laiks bijis iepriekšējos gadus

Aplūkojot vēsturiskos datus no 1966. gada par nokrišņiem Jāņu naktī, metrologi secina, ka, lai gan gandrīz katru gadu vismaz kādā Latvijas reģionā Jāņu naktī sagaidām lietu, nokrišņu varbūtība atsevišķos reģionos ir no 20% līdz 43%. Kopumā vidēji Latvijā iespējamība Jāņu naktī sagaidīt nokrišņus ir 30%. No pēdējām 58 Jāņu naktīm 10 pavadītas bez lietus visā Latvijā, un pēdējoreiz tāda Jāņu nakts bija 2023. gadā, bet vēl 9 Jāņu naktīs lietus bija tikai vietām, vidēji Latvijā nokrišņu daudzumam nesasniedzot 0,1 mm. Savukārt nokrišņiem bagātākā Jāņu nakts kopš 1966. gada bija 1997. gadā, kad vidēji Latvijā nokrišņu daudzums bija 12 mm, bet Krāslavā nolija pat 58 mm.