Rīgā norisināsies jestras Jāņu svinības Grīziņkalnā, Dzegužkalnā un Mežaparkā

Mežaparka Zaļajā teātrī no plkst. 20.00 visus Jāņubērnus gaidīs “Zaļumballes orķestris” un solists Normunds Rutulis. Plkst. 21.00 klausītājus un skatītājus priecēs šarmantais dziedātājs Ainars Bumbieris, savukārt no plkst. 22.30 visus līgotājus iepriecinās liepājnieki – dziedātāji Andris Ērglis, Fēlikss Ķiģelis, Jānis Strazds un citi programmā “Liepājnieku zelta dziesmas”. Savukārt tuvāk pusnaktij, ap plkst. 23.40, uzstāsies iemīļotā grupa “Credo”, Juris Kaukulis un grupa “Dzelzs vilks”. Vēlāk, īsi pēc diviem naktī, par prieku un jautrību gādās grupas “Pirmais kurss” un “Crazy Dolls”, bet īsi pēc četriem no rīta norisināsies Saules modināšanas rituāls. Pasākumu vadīs aktieri Ieva Aniņa un Ainārs Ančevskis.