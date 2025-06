Prestižs un atbildība! Ģeopolitikas pētījumu centra direktors Māris Andžāns par Latvijas ievēlēšanu ANO Drošības padomē

Pēc RSU asociētā profesora paustā, ir iestāšanās par ANO DP reformu arī ir pareizi, jo par to ir jārunā, taču arī šis nesola iespējas daudz ko panākt. Viņš akcentēja, ka par to ir daudz runāts, ir dažādas iniciatīvas, kuras valstis vēl grib nokļūt ANO DP, jo padomē ir 15 dalībvalstis un piecas no tām ir pastāvīgās dalībvalstis ir veto tiesībām. Tādas ir Krievijai, ASV, Francijai, Lielbritānijai un Ķīnai.