Vēstniece ANO Sanita Pavļuta-Deslandes skaidro, kāpēc Latvijai tik būtiski tikt ievēlētai ANO Drošības padomē

No otras puses sarunās par dažādām tēmām ANO lielākais spēlētājs ir tā saucamā "G77" grupa plus Ķīna. Pretēji nosaukumam, tur ir vairāk nekā simts valstis no visiem kontinentiem. Ja tām ir kopīga nostāja, kas gan ne vienmēr tā ir, jo valstis ir ļoti atšķirīgas, tad mums kā Rietumu pasaules valstīm skaitliski ir ļoti grūti ietekmēt iznākumu. Līdz ar to mums ir ļoti svarīgi spēt veidot tiltus ar citiem reģioniem.