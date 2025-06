Pašvaldību vēlēšanu saraksti Kurzemes vēlēšanu iecirknī: Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu un Ventspils novadi

* Talsu novads. Pēc pirms četriem gadiem notikušās novadu reformas Talsu novads “papildinājies” ar lībiešu krastu – Rojas, Dundagas un Mērsraga novadiem. Administratīvi teritoriālās reformas mērķis bija uzlabot cilvēku dzīvi. Taču tagad piejūrnieki, kas dzīvo piekrastē, saka, ka viņi atstāti novārtā. Tas vietējiem politiķiem licis sasparoties, jo Talsu novads ir vienīgais Kurzemes novads, kurā startē divas vietējās reģionālās partijas. Talsu novada domē jāievēl 19 domnieki, un par tādiem vēlas kļūt 164 no astoņiem sarakstiem. No “Latvija pirmajā vietā”, Latvijas Zaļās partijas, Zaļo un zemnieku savienības, “Jaunās vienotības” un “Talsu novada attīstībai”/“Latvijas attīstībai” uz to kandidē maksimāli pieļaujamais kandidātu skaits - 22, bet no “Mēs - Talsiem un novadam” un Nacionālās apvienības par vienu mazāk. Savukārt “Suverēnā vara” un apvienība “Jaunlatvieši” startē tikai ar 12 kandidātiem.