Ventspils novada domes deputātu kandidāti: vismazākā konkurence, ardievas Ventspilij un stabilais zaļzemnieks

* Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK saraksta līderis ir Ventspils novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Zariņš. Aiz viņa seko Vārves pagasta gaļas pārstrādes uzņēmuma “Miesnieks” realizācijas daļas vadītājs, arī novada deputāts Andris Vārpiņš un Ugāles bērnudārza “Lācītis” vadītāja Ilze Venškevica. Ventspils novada nacionāļu saraksts ir visnotaļ izglītots, seši no 18 deputātu kandidātiem kā savu pamata darbavietu norādījuši kādu izglītības iestādi. Savukārt viens no sarkastā iekļautiem kaut arī iet uz skolu, to vēl nav beidzis. Sarakstā kandidē šajās pašvaldību vēlēšanās startējošais viens no astoņiem visjaunākajiem deputāta kandidātiem – 18 gadus vecais, 2007. gadā dzimušais vidusskolnieks Romans Giedrjus Gorjunovs (ar 11. numuru).