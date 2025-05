Saldus novada domes deputātu kandidāti: brazīļu cīņas meistari, nesatricināmie zaļie un neapmierinātie uzņēmēji

Tomēr jūnijā gaidāmās vēlēšanas varētu mazliet nemierīgas, jo tām ir pieteikts jauns politiskais spēks – reģionālā partija “Saldus novadam”, kas liks vēlētājiem padomāt, vai iepriekšējā Zaļās partijas kūrētā pašvaldība viņiem patiešām nesusi tik zaļu dzīvi, kā bija solīts 2021. gadā. Saldus novada domē jāievēl 15 domnieki, un par tādiem vēlas kļūt 117 no astoņiem sarakstiem. No partijas “Saldus novadam”, Latvijas Zaļā partijas un Zaļo un zemnieku savienības listēm startē maksimālais deputātu kandidātu skaits – katrā pieteikti 18, bet no “Suverēnās varas” un apvienības “Jaunlatvieši” pieteikti tikai četri.