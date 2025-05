Jūnija sākumā pirmizrādi piedzīvos LMT oriģinālseriāla “Kolektīvs” otrā sezona

Seriāla turpinājums LMT Viedtelevīzijā ir viens no šī gada gaidītākajiem oriģinālsatura jaunumiem. “Tradīciju pastāvēšanā svarīgs ir svaigs un drosmīgs skatījums, stereotipu izaicināšana un cilvēcība. Līdzpārdzīvojums, smalks humors un piedzīvojumi ir daļa no Dziesmu un deju svētku kolektīvu mantojuma, ko skatītājiem nodod un nākamajām paaudzēm saglabā jau otrā “Kolektīva” sezona. Esam pagodināti būt daļa no šī stāsta un ar prieku piedāvājam šo īpašo aizkulišu pieredzi skatītājiem visā Latvijā ar viedo tehnoloģiju palīdzību,” saka LMT prezidents Juris Binde.