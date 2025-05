FOTO: "Purvīša balvu 2025" iegūst mākslinieks Romāns Korovins

No 12.aprīļa līdz 23.maijam muzejā norisinājās "Purvīša balvas 2025" izstādes apmeklētāju balsojums, ļaujot noteikt publikas simpātiju. Skatītāju simpātiju balvu ieguva māksliniece Luīze Rukšāne. To viņai pasniedza Mākslas muzeju Jauniešu kluba pārstāvji, norādot, ka tikpat interesanti, cik darbi, ir arī to skatītāju viedokļi.