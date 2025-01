Galerijā “Jēkabs” atklāta Jāņa Ziņģīša gleznu izstāde

Mākslinieks gleznošanu salīdzina ar rūdīšanos, tādēļ arī jaunajai izstādei tāds nosaukums: “Esmu sapratis, ka iekāpt aukstā ūdenī nemaz nav tik grūti. Vajag tikai uz īsu brīdi pārstāt domāt par to, kas būs, un vienkārši darīt to, kas jādara. Pēc izkāpšanas no ūdens jūtos tā, it kā manu ķermeni klātu bruņas. Ar gleznošanu ir līdzīgi. Es daudz nedomāju, ko gleznoju un kāpēc. Es vienkārši gleznoju, un mana vienīgā izvēle ir gleznot vai negleznot nemaz.”