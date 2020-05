Pēc teju 12 gadus tiesāšanās, iespējams, Ogres novada mērs Egils Helmanis sagaidīs attaisnojošu spriedumu izspiešanā, par kuru viņš šo gadu laikā bijis gan notiesāts, gan atkal attaisnots.

2009.gadā Valsts policija Helmani aizturēja saistībā ar lietu, kas ierosināta par mēģinājumu izspiest naudu, lai Ogres televīzijā netiktu demonstrēts kāds kompromitējošs sižets. Vienlaikus tika aizturēts arī Robežnieks. Pirmās instances tiesa Helmanim un Robežniekam katram piesprieda 38 000 eiro sodu par izspiešanu grupā, un Rīgas apgabaltiesa šo spriedumu atstāja nemainītu.

Savukārt Augstākās tiesas (Senāta) Krimināllietu departaments šogad 14. februārī pilnībā atcēla apgabaltiesas notiesājošo spriedumu un to atkal nodeva atkārtotai izskatīšanai Rīgas apgabaltiesai. Augstākā tiesa savā spriedumā atzina, ka apelācijas instances tiesa, izskatot lietu, pieļāvusi vairāku Kriminālprocesa normu pārkāpumus, kas atzīstami par būtiskiem un noveduši pie nelikumīga nolēmuma.

Sūdzas Helmaņa bērnu krusttēvs

Helmanis kopā ar Robežnieku bija apsūdzēti par līdzekļu izspiešanu no Helmaņa bērnu krusttēva, toreizējā Ogres novada domes deputāta Gunāra Kārkliņa, pirms pašvaldību vēlēšanām.

“2009. gada pavasarī apsūdzētais, atrodoties kādas kafejnīcas telpās, psihiski iedarbojoties uz cietušo, paziņoja vīrietim, ka īsi pirms pašvaldību vēlēšanām Ogres televīzijā plānots pārraidīt kompromitējoša satura filmu par Ogres deputātu un citiem vietējās pašvaldības deputātiem, kas viennozīmīgi varētu kaitēt cietušajam gan kā Ogres novada domes deputātam, gan kā nākošā sasaukuma deputāta kandidātam,” toreiz norādīja prokuratūra.

Savukārt Helmanis pret viņu vērsto apsūdzību nosauca par politisko izrēķināšanos un uzskatīja, ka lieta pret viņu sākta, pateicoties viņa politiskajam oponentam Kārkliņam. Pēc Helmaņa teiktā, Kārkliņš vēlējies panākt detālplāna apstiprināšanu lielveikala būvniecībai, pret ko stingri iestājies Helmanis, jo konkrētajā teritorijā izveidota piemiņas vieta represētajiem.

Advokāts: “Tā ir defektīva lieta”

21. maijā Rīgas apgabaltiesā prokurore faktiski atsauca prasību pret Helmani. Apsūdzētā advokāts Saulvedis Vārpiņš Jauns.lv par šo tiesas prāvu teica:

“Apgabaltiesā atkārtoti apelācijas kārtībā skatīja Helmaņa lietu, un prokurore būtībā atteicās no apsūdzības, jo Augstākā tiesa, atceļot iepriekšējo Rīgas apgabaltiesas lēmumu, konstatēja, ka noziedzīgā nodarījuma aprakstā, tātad tajā noziegumā, kas inkriminēts Helmanim, nav aprakstītas visas nozieguma sastāvdaļas. Tā ir defektīva apsūdzība, ko šobrīd būtībā nav iespējams labot”.

- Tas nozīmē, ka prasības pret Helmani iesniedzēji ir attiekušies no apsūdzības?

- Šobrīd tā ir. Bet prokurore ieņēma ļoti dīvainu pozīciju, jo viņa pateica, ka lūdz atcelt pirmās instances tiesas spriedumu, kaut gan viņa to nevarēja lūgt, jo nebija iesniegusi protestu, viņa visu laiku bija apmierināta ar pirmās instances tiesas spriedumu. Līdz ar to ir strupceļš. Pēc būtības prokuratūra rīkotos korektāk, ja vispār attiektos no apsūdzības, nevis prasītu atcelt pirmās instances tiesas spriedumu, un to sūtīt atpakaļ it kā kļūdu labošanai.

- Tas nozīme, ka lieta pret Helmani būtība ir beigta, un viņš attaisnots?

- Nē, diemžēl tā nevar teikt, jo Kriminālprocesa likums nosaka, ka prokuroram atteikšanās no apsūdzības ir jāsaskaņo ar augstākstāvošu prokuroru. Tā gan ir dīvaina norma. No vienas puses noteikts, ka prokurors ir patstāvīgs, bet šajā gadījumā vienlaicīgi viņam sava rīcība ir jāsaskaņo ar augstākstāvošo prokuroru. Šajā gadījumā šāds saskaņojums ar augstākstāvošu prokuroru nebija. Līdz ar to tiesa pasludināja pārtraukumu, jo prokurors nebija ievērojis šo kārtību. Prokurore vienlaicīgi pateica, ka no apsūdzības neatsakās, bet tai pašā laikā viņa neuzturēja to apsūdzību, kuru bija izvirzījusi, jo to nevarēja uzturēt, tā bija nepareiza - defektīva.

- Tas nozīmē, ka lieta turpināsies, tai vēl nav beigas?

- Šobrīd trīs darba dienu laikā augstākstāvošajam prokuroram ir vai nu jānomaina prokurors, vai jānosaka, ka prokurors pamatoti ir atteicies no apsūdzības. Mazliet sarežģīti, bet šī ir ļoti neordināra situācija. Te nu augtākstāvošajam prokuroram ir jāpaziņo, vai nu viņš piekrīt, ka lieta pret Helmani izbeidzama, vai arī jānozīmē jauns prokurors, kurš mēģinās pierādīt to, ko manā skatījumā nevar pierādīt.

Pats Helmanis ceturtdienas tiesas gaitu Jauns.lv komentēja lakoniski: “Kaut kad tam visam ir jābeidzas un ceru, ka kādreiz mūsu valstī cilvēks būs pirmajā vietā.”

- Tātad lietu pret jums atsauca?

- Ļoti līdzīgi – gan atsauca, gan neatsauca. Atsauca tajā, ka saprata, ka tādā veidā neko nevar panākt, bet lūdza lietu novirzīt atkal uz pirmo instanci. Un - ja tu 12 gadus tiesājies un tev pasaka, ka neko nevar pierādīt, bet grib atkal sākt visu no sākuma! Tas ir viens absurds. Domāju, ka lietu neskatīs atkal pa jaunu, jo tas nav saprātīgi.