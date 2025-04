Internetā trīskāršojies seksuālu vardarbību pret bērniem saturošu materiālu skaits

Jāatgādina: katrs interneta lietotājs, kurš saskaras ar pārkāpumiem internetā, jo īpaši ar seksuālu vardarbību pret bērnu saturošiem materiāliem, tiek aicināts nekavējoties par to ziņot. Visērtāk to var paveikt Drossinternets.lv vietnē sadaļā "Ziņot". Ziņojums var būt anonīms. Visi ziņojumi tiek apstrādāti sadarbībā ar Valsts policiju. Nepieciešamības gadījumā informācija tiek pārsūtīta citām INHOPE asociācijas dalībvalstīm operatīvai šo materiālu dzēšanai no publiskas aprites. Atsevišķos gadījumos ziņojumu līnijas operators par nelegālo saturu ziņo elektronisko sakaru komersantam, lai nekavējoties dzēstu nelegālo saturu no publiskas apskates.