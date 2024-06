Kā pasargāt bērnus no bīstamas draudzības internetā? Stāsta eksperte

Vai tiešām tā notiek? Jā! Un Maija Katkovska izstāsta reālus piemērus, kā notiek pavedināšana internetā. “Piemēram, bērns tiek uzrunāts spēļu vidē. Viņš visbiežāk atrodas drošā vidē – mājās, istabā, blakus istabās ir vecāki, viņu fiziski nekas neapdraud... Un bērns sāk sarunu ar kādu svešinieku internetā, kas viņu uzrunājis. Ir reāls gadījums ar sestās klases puiku, kuru kādā spēles čatā uzrunāja svešinieks, vaicāja, vai grib iekļūt augstākā spēles līmenī. Saņēmis apstiprinošu atbildi, piedāvāja sarunu turpināt Skype platformā. Un tad puikam teikts: “Esmu šīs spēles administrators, varu tev uzdāvināt bonusa punktus spēlei, tikai par to ir jāizdara dažādi uzdevumi.” Viens no uzdevumiem bija izģērbšanās kameras priekšā. Puisis to arī izdarīja, taču tas tika nofilmēts, un sākās šantāža: “Es pateikšu taviem vecākiem, es šo tavu fotogrāfiju izsūtīšu visiem skolasbiedriem! Lai tā nenotiktu, tagad tu man sūtīsi arī video, kur esi kails, tagad sūtīsi vēl detalizētāku kailfoto...” Un tā šis upuris tika ievilkts aizvien dziļāk un dziļāk. Viņa video tik un tā nokļuva visas skolas tīklā, to redzēja gan skolēni, gan skolotāji. Mēs par šo gadījumu uzzinājām, kad ar mums sazinājās skolotāji.”