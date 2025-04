Kur aiziet un ko redzēt? Jaunais digitālais laikmets Liepājā, kara sievas Ogrē un vieta Gaismai Siguldā: izstāžu ceļvedis

Šī gada Mākslas dienu izstādes tēma “Dažādie rakursi” rosinājusi māksliniekus uzsvērt, ka garīgums ir radošo meklējumu dominance. Mākslā ir akūti nepieciešami radošie eksperimenti un to rastās atziņas, kas norobežojas no ideju kapsētām projektu pieteikumos, atbrīvo daiļradi no “festivālu estētikas” un projektu laikmeta domāšanas veida. Mākslinieka izaugsme un radošā darba motorika nespēj attīstīties bez veiksmēm un kļūdām. Nereti “kļūdās” rodas jauni radošo ideju pavērsieni, formu un faktūru meklējumi, jaunas tehnikas. Sīkāk internetā: www.lms.lv.