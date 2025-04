Meli un baumas par Ādolfa Hitlera nāvi: kā pirms 80 gadiem ziņoja par fīrera pašnāvību

“1. maijā vēlu vakarā vācu radio izplatīja tā saucamā “fīrera” galvenā štāba paziņojumu, kurā apgalvo, ka 1. maija pēcpusdienā miris Hitlers. Paziņojumā norādīts, ka vēl 30. aprīlī Hitlers par savu pēcnācēju nozīmējis admirāli Dēnicu. Dēnics no savas puses atkal griezās pie vācu armijas un Vācijas iedzīvotājiem ar uzsaukumu. Tajā, kā jau parasti, atkārtojās hitleriskās propagandas viltības un izdomas ar nolūku radīt nesaskaņas antihitleriskās koalīcijas valstu starpā, un uzsaukums prasa no vāciešiem, “lai tie saglabātu pilsētās un ciemos kārtību un disciplīnu, bez iebildumiem izpildītu savu pienākumu”. Norādītais vācu radiofona paziņojums, kā redzams, ir jauns fašistisks triks: izplatot apgalvojumus par Hitlera nāvi, fašisti cer Hitleram dot iespēju noiet no skatuves un pāriet nelegālā stāvoklī”. Pēc visa spriežot, PSRS vadība neticēja tam, ka Hitlers vairs nav starp dzīvajiem un to centās iegalvot visiem, kuri pārtika no Kremļa informācijas telpas.