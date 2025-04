Latvijas Baznīcu vadītāju Lieldienu vēstījumi kara ēnā: par bailēm, apjukumu, viltu, izmisumu un nāvi

2025. gada Lieldienās jārunā arī par to, ka šajā nežēlības un ļaunuma pārņemtajā pasaulē daudziem zūd ticība, cerība un mīlestība, kad atkāpjamies no kristietības pamatprincipiem. Katoļu arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs teic, ka šajos juku un nemiera laikos Augšāmcelšanās mums dod cerību, ka Dievs spēj atrisināt vissarežģītākos samezglojumus. Abu Latvijas luterāņu Baznīcu virsganiem – Laumai Zusevičai un Jānim Vanagam šogad ir pēdējās Lieldienu svētku uzrunas pašreizējā amatā, jo drīz vien viņu vietā stāsies jaunievēlētie arhibīskapi. Lauma Zuševica atgādina, ka mēs drīkstam būs bez bailēm laikā, kad apkārt plosās pasaules valdnieki. Jānis Vanags mūs brīdina nepakļauties viltus ziņai, ka Jēzus Kristus ir miris. Latvijas pareizticīgo virsgans Aleksandrs aicina rūpēties par par cilvēkiem, kuriem ir nepieciešama palīdzība, be baptistu baznīcas bīskaps Kaspars Šterns rūpēties par to, lai mēs nebūtu garīgi iztukšoti. Latvijas metodistu vadītājs Edgars Šneiders svētkos kārtējo reizi atgādina, ka par mūsu galveno mērķi jākļūst tieksmei uz Jēzus Kristus patiesībām, bet adventistu bīskaps Imants Ģipslis uzsver, ka nāvei nepieder pēdējais vārds.