Latvijas Baznīcu vadītāju Ziemassvētku uzrunu pārsteigumi: karš un miers, Marka Tvena prātula un pārmaiņu turpinājums  

Savukārt Latvijas pareizticīgās Baznīcas (LPB) metropolīts Aleksandrs, kuram kopā ar viņa pārstāvēto Baznīcu kopš pagājušā gada vasaras liegta pieeja sabiedriskajiem medijiem, jo Latvijas Televīzijas pārraidītā dievkalpojuma laikā no Valgundes sieviešu klostera Jelgavas novadā tur pamanījās aizlūgt par asiņaino Maskavas patriarhu Kirilu, kuram LPB kanoniski joprojām pakļaujas, Ziemassvētkos publicējis visdaudzvārdīgāko uzrunu Kristus piedzimšanas svētkos. Salīdzinot ar citām Latvijas lielajām kristīgajām konfesijām, kuras lielāka vai mazākā mērā nosoda Krievijas iebrukumu Ukrainā, no LPB tiek gaidīta skaidra tās nostāja šajā jautājumā, it sevišķi tās ciešās saistības dēļ ar Maskavu. Varētu šķist, ka to varētu paust kādā nozīmīgā pasākumā vai uzrunā visai tautai, kādi varētu būt Ziemassvētki. Tomēr arī šajos Kristus dzimšanas svētkos izpalika skaidra nostāja šajā jautājumā. Metropolīts savā vēstījumā vien runāja par “vispārīgo mieru” un to, ka karot ir slikti, nepaužot savu attieksmi pret agresoru: