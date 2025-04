Sašauj Bauskas elektrotīklu, klozetpoda tronis Baložos, joku diena beidzas rokudzelžos: kriminālā province

Talsu novada pašvaldības policija portālam retalsi.lv pastāstījusi par pagājušajā nedēļā fiksētajiem pārkāpumiem. Daži no tiem, ja tā varētu teikt, ir visnotaļ neordināri. Kāds pa autoostu pastaigājās ar ieroci rokās, jo azotē to nav bijis iespējams noslēpt. Viens cits, draudot kaimiņam ar āmuru, centās ielauzties pagrabā, bet mazmājiņā ieslēgts jaunietis Sabilē no tualetes cenšas izkļūt caur jumtu.