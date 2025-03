Bērzu "nāves zāģis” Smārdē, naudas mūļi Daugavpilī izkrāpj 18 400 eiro, Cēsīs slīkst auto ar sievieti: kriminālā province

“18. martā Valsts policijas Dienvidlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas saņēma informāciju, ka Augšdaugavas novadā un Daugavpilī no trīs personām ir izkrāpti naudas līdzekļi 10 400 eiro apmērā. Skaidrojot notikušā apstākļus likumsargi identificēja personu, kura iesaistīta noziedzīgajā nodarījumā un aizturēja 2006. gadā dzimušu jaunieti, kurš šajā shēmā darbojās kā naudas mūlis. Zināms, ka ļaunprātīgi izmantojot cietušo uzticēšanos, viltvārži uzdevās par advokātu un apgalvoja, ka viņu radinieki ir cietuši ceļu satiksmes negadījumā. Vēlāk pie viņiem ieradās jaunietis, kurš paņēma naudu no cietušajiem. Saistībā ar šiem gadījumiem ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 177. panta otrās daļas, proti, par krāpšanu, ja tā izdarīta ievērojamā apmērā vai ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās. Par to paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.