Kāpēc Lieldienās olas dēj tieši zaķis? Leģenda par svētku garausi radusies ticības karu iespaidā

Pagāni pavasara saulgriežus svētīja, lai ar dažādām rituālām darbībām pēc ziemas palīdzētu atnākt saulei un zemei atmosties, nodrošinātu zemei auglību. Un zaķis šim mērķim bija kā radīts. Zaķi pavasara dievības tornī iesēdināja tādēļ, ka viņš ir viens no tiem dzīvniekiem, kas savus mazuļus pasaulē laiž jau agrā pavasarī, turklāt lielā metienā. Tāpēc tam ir tieša saistība ar auglību, ar to, ka dabā viss raisās, aug un vairojas. Dieviete Ostere zaķim kā labajam gariņam atļāva doties pie cilvēkiem uz mājām, lai noskaidrotu, kā tad ļaudīm sokas. Par to Ostere zaķim reizi gadā piešķīra īpašu spēju - dēt raibas olas cilvēkiem.