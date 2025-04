Kādas bija Lieldienas pirms vairākām desmitgadēm. Latvijas Lieldienu svētku “zelta simtgade” – no 1925. līdz 2015. gadam

Latvieši, kuri pēdējos kara mēnešos bija nokļuvuši brīvajā pasaulē centās nezaudēt prieku un saglabāt optimismu. Tā Zviedrijas pilsētā Nibro jau iznāca satīrisks izdevums – “malēniešu driķējums gara uzfrišināsanai” - “Bundža”, kurš 1945. gada 1. aprīlī lasītājus uzmundrināja: “Pirmais aprīlis ir skaista diena, ja tādas kalendāra garajā dienu reģistrī būtu vairākas, varbūt nebūtu tik skumja un bēdīga dzīve, nebūtu karu un emigrācijas, cilvēki prastu dzīvi iekārtot daudz rožaināku un skaistāku.” “Bundža” arī aicina pasmaidīt par lasītāju pašreizējo situāciju: “Ir visādi bēgļi. Ir bēgļi, kas bēg no vāciešiem. Ir bēgļi, kas bēg no komunistiem. Ir bēgļi, kas bēg no politikas - tie ir politiskie bēgļi. Zviedrijā ieradušies arī daudz bēgļu no sievām. Jā, bēg pēc vajadzības.”