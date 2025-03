Eksperts: ASV pret Grenlandi turpinās piekopt "šarma un draudu ofensīvu"

"Redzam, ka Kanādā izsvilpj ASV himnu, boikotē ASV preces, Kārnijs ir izteicies, ka pilnībā jāpārveido valsts ekonomika, lai tā nebūtu atkarīga no ASV. Pastāv teiciens, ka no mīlestības līdz naidam ir viens solis, savukārt process pretējā virzienā nav ātrs. Uzticību un draudzību nevar iegūt tik ātri, cik ātri to var nogalināt," teica Ģeopolitikas pētījumu centra direktors.