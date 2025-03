Svilina Sabiles pilskalnu, Ogrē zog cepures, Bauskā uz cilvēkiem gāžas bērzs: kriminālā province

Sabiles brīvprātīgie ugunsdzēsēji paskaidroja, ka viens no brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem gājis mājās un ievēroja, ka pilskalnā kāds dedzina šķiltavas un aizdedzina sauso zāli. Vīrietis nekavējoties par redzēto paziņojis saviem kolēģiem, pēc kā viņi trijatā devušies pilskalnā. Viens no brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem vīrietim, kurš aizdedzinājis zāli, teicis, lai viņš stāv uz vietas, taču vīrietis mēģināja bēgt, taču brīvprātīgie ugunsdzēsēji viņu aizturēja, pēc kā uz notikuma vietu izsauca likumsargus. Aizturētā persona atzina, ka ir dedzinājis kūlu Sabiles kalnā un ugunsdzēsējiem atdeva šķiltavas, ar kurām aizdedzinājis pērno zāli. Valsts policijā pret dedzinātāju ir uzsākts administratīvā pārkāpuma process par kūlas dedzināšanu. Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumu, par šādu administratīvu pārkāpumu piemēro naudas sodu no 280 līdz 700 eiro.