FOTO: liecības par šausminošajām 1949. gada 25. marta deportācijām

Deportācija radīja paniku. Klīda baumas, ka tā ir sākums vispārējai visu politiski neuzticamo latviešu deportācijai uz Sibīriju, ka tā ir kara priekšvēstnese un tamlīdzīgi. Zemnieki baidījās, ka tos, kuri nestāsies kolhozos, arī gaida deportācija. Jau 1949. gada aprīlī kolektivizēto zemnieku saimniecību skaits strauji pieauga. Deportācija būtiski atviegloja arī otrā mērķa – bruņotās pretošanās apspiešanas – īstenošanu. No 25. līdz 30 martam no Latvijas izsūtīja 42 125 cilvēkus (2,2 % no Latvijas iedzīvotājiem), tai skaitā 16 869 vīriešus un 25 256 sievietes. Viņu vidū bija 10 987 bērni vecumā līdz 16 gadiem. Pieskaitot pa ceļam uz Sibīriju dzimušos bērnus, cilvēkus, kuri tika izsūtīti vai pievienojās ģimenēm pēc 30. marta, kopējais deportācijas upuru skaits ir 44 271 cilvēks. Lielākā daļa no viņiem ietilpa “kulaku” kategorijā – 67,7 %. 94,5 % no izsūtītajiem bija latvieši, nākamās lielākās grupas bija krievi, poļi un baltkrievi.