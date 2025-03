Baisā 25. marta hronoloģija: kā norisinājās 1949. gada marta deportācijas?

Pirms 76 gadiem norisinājās viena no lielākajām traģēdijām mūsu tautas jaunāko laiku vēsturē – 1949. gadā no 25. līdz 30. martam no Latvijas 33 lopu vagonu ešelonos staļinistiskais režīms uz Sibīrijas un Tālo Austrumu gulaga koncentrācijas nometnēm deportēja gandrīz 42 tūkstošus mūsu valsts cilvēkus jeb 2,2% no visiem Latvijas iedzīvotājiem. Jauns.lv ielūkojas šai baisajā hronoloģijā.