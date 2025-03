Gruzijas krāpnieki iztukšo Latvijas pensionāru makus

Latvijā ir vairāk nekā 40 apkrāpto – Rīgā, Mālpilī, Bauskas pusē, Viļānos, Rēzeknē, Daugavpilī, summas ir no pāris simtiem līdz daudziem tūkstošiem. Ar “Re:Baltica” žurnālistiem piekritis runāt 82 gadus vecais Laimonis un viņa sieva Sandra (81) no Teikas, cietušo vārdi ir mainīti. No viņu mūža iekrājumiem palikušas tikai maksājumu kopijas. Aprēķini liecina, ka sirmgalvju pāris krāpšanas shēmā vienā gadā pazaudēja 51 000 eiro.