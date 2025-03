Liepājas mērs Gunārs Ansiņš: Liepāja zināmā mērā kāpj pāri Latvijas robežām

Es vienmēr esmu teicis, ka uz šo donoru jautājumu ir jāskatās pilnīgi no cita skatu punkta. Pašlaik ir vesela formula, pēc kuras nosaka, kuras pašvaldības fondā ir donori, kuras ir saņēmēji. Šajā formulā ir gan bērnu bāreņu skaits, gan pensijas vecuma iedzīvotāju skaits, gan pirmsskolas vecuma bērnu skaits utt. Man šķiet, ka šī formula pēc būtības ir nepareiza. Manuprāt, jautājums ir nedaudz citādāks. Lai pašvaldības motivētu vairāk strādāt ar investīciju jautājumiem, daļa no budžeta ir jāveido arī no ienākumiem, kas rodas no jaunām ražotnēm, no jauniem attīstības projektiem. Tās nav tikai un vienīgi darba algas, kas veido Latvijas ekonomiku. Līdz ar to debates ar Finanšu ministriju, es domāju, ir neizbēgamas. Ja Latvijas valsts vēlas, lai ir pilsētas, kas veido Latvijas ekonomiku, ir jāmaina arī šī finansēšanas sistēma.