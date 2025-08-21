Juglā nojauks ēku ar veikaliem - tās vietā plānots būvēt tirdzniecības centru
Rīgas Dome nolēmusi nodot sabiedriskai apspriešanai vietējo plānu teritorijai Brīvības gatves un Juglas ielas krustojumā, kur plānots būvēt tirdzniecības centru.
Teritorijas platība Brīvības gatvē 432 ir apmēram 7200 kvadrātmetri. Šeit ir paredzēts izveidot jaunu tirdzniecības un pakalpojumu centru ar dzīvojamo funkciju.
Pašreizējā vietā atrodas vienstāvu ēka, kurā darbojas veikals, ēdināšanas iestāde un azartspēļu zāle. Esošā ēka tiks nojaukta.
Vietējā plāna pamatā ir ideja par daudzfunkcionālas apbūves attīstību — tirdzniecības un pakalpojumu objektu ar dzīvojamām telpām. Lielākajai daļai teritorijas ir noteikts funkcionālais zonējums — jauktas apbūves zona. Galvenie izmantošanas veidi: dzīvokļu mājas, biroju ēkas, tirdzniecības un pakalpojumu objekti, veselības aprūpes un dzīvnieku aprūpes iestādes, kā arī labiekārtotas sabiedriskās telpas.
Plānotā būvniecības augstums — līdz četriem stāviem.
Projekts paredz izveidot apstādītu teritoriju, tai skaitā trīsstāvu stādījumus gar Brīvības gatvi, ērtu un drošu telpu gājējiem, labiekārtotu sabiedrisko zonu dažādām vecuma grupām ar mūsdienīgiem vidi veidojošiem risinājumiem, kas atbilst rajonu centru veidošanas principiem. Tāpat ir plānots izveidot atsevišķu veloinfrastruktūru un īstenot ilgtspējīgus risinājumus lietusūdens novadīšanai.
Izstrādātie risinājumi veicinās kvalitatīvu Rīgas centra apkaimes attīstību.