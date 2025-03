Lielvārdē maina kucēnu pret kafiju, Krustpili smacē dīķa dūņas, Salaspilī sapluina pergolu: kriminālā province

Jēkabpils novada pašvaldība pērnā gada nogalē uzsāka Krustpils Dzirnavu dīķa attīrīšanu no dūņām, jo “Dzirnavu dīķa vizuālais skats nav pievilcīgs dēļ dūņu aizsērējumiem. Pēc 2018. gadā veiktās Donaviņas upes tīrīšanas pieauga ūdens pieplūduma ātrums Jēkabpils pilsētas teritorijā. Pavasara sniega kušanas laikā un intensīva lietus periodā tādēļ var palielināties plūdu draudi. Lai samazinātu šāda veida plūdu draudus, tiek veikta mākslīgā uzpludinājuma tīrīšana atsevišķos posmos, neskarot Donaviņas upi, kas tek cauri Dzirnavu dīķim.”. Šo darbu veikšanai vietvara atvēlēja vairāk nekā 12 000 eiro (bez PVN).



Pagājušajā nedēļā dīķa atdūņošanas darbi atsākās un no dīķa izsmeltās dūņas tiek izbērtas Aizputes ielas galā, kur atrodas vairākas privātmājas un netālu, Madonas ielas galā, ir arī vairākas daudzdzīvokļu mājas. Vietējiem iedzīvotājiem izgāzto dūņu smaka gandē dzīvi un uzturēšanos dzīvesvietā padara pārāk smacīgu, raksta Jēkabpils laikraksts “Brīvā Daugava”. Kāda iedzīvotāja “Brīvajai Daugavai” pauda, ka viņai ir bažas par to, ka vēlāk, siltākā laikā, smaka būs vēl stiprāka.